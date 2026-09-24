تیم ملی کبدی وارد مرحله نیمه نهایی شد

جوان آنلاین: در ادامه مسابقات کبدی بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی مردان کشورمان در آخرین دیدار خود در دور گروهی با برتری ۵۱ بر ۳۰ برابر پاکستان به عنوان تیم نخست از گروه خود صعود کرد و راهی نیمه نهایی شد.

به گزارش مهر، شاگردان تازه قلعه در سه دیدار گذشته خود با نتیجه ۶۷ بر ۳۳ مالزی را شکست دادند، ۷۶ بر ۲۳ نپال را مغلوب کردند و با نتیجه ۸۳ بر ۲۷ تایلند را از پیش رو برداشتند.

تیم ملی کبدی کشورمان با قرار گرفتن در رده نخست گروه B فردا در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف چین تایپه خواهد رفت.

تیم کبدی مردان کشورمان عنوان نائب قهرمانی دوره گذشته بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد.

فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش ترکیب تیم ملی کبدی را در بازی‌های اسیایی تشکیل می‌دهند.