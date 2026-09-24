ژنرال پاکستانی دبیرکل پیمان مکه شد

جوان آنلاین: دولت پاکستان اعلام کرد که «نعمان محمود»، ژنرال بازنشسته این کشور، بهعنوان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان و ترکیه منصوب شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام دولت پاکستان، محمود مسئولیت ریاست دبیرخانه مرکزی این ائتلاف جدید را در شهر ریاض بر عهده خواهد داشت. دبیرخانه عمومی پیمان مکه قرار است بهعنوان نهاد اصلی هماهنگکننده این ائتلاف فعالیت کند.
نعمان محمود از دارندگان نشان «هلال امتیاز»، یکی از عالیترین نشانهای افتخار پاکستان، است. وی پیش از بازنشستگی فرماندهی سپاه ۱۱ پیشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را بر عهده داشته است.
این ژنرال پاکستانی همچنین در دوره خدمت خود ریاست بخش تحلیل سازمان اطلاعات نظامی و فرماندهی عملیاتهای ضدتروریسم در وزیرستان شمالی را نیز بر عهده داشته است.
پیمان مشترک پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در هفتم آگوست در شهر مکه و با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، امضا شد.
بر اساس مفاد علنی این پیمان، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور عضو، حمله به هر سه کشور تلقی میشود. تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تجاوز خارجی نیز از اهداف اعلامشده این توافق است.
پیشتر، «محمد اسحاق دار»، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان با انتشار پیامی در شبکه ایکس تاکید کرده بود که این توافق نتیجه سالها گفتوگو و هماهنگی میان سه کشور برای تقویت همکاریهای راهبردی است و هیچ یک از توافقهای دوجانبه یا چندجانبه موجود میان این کشورها یا توافقهای آنها با سایر کشورها و سازمانها را لغو یا جایگزین نمیکند.
وزیر خارجه پاکستان همچنین گفته بود توافق مکه ماهیتی صرفاً دفاعی دارد، علیه هیچ کشور مشخصی هدفگذاری نشده و هدف اصلی آن تقویت تلاشهای سه کشور برای صلح، ثبات و شکوفایی در منطقه است.