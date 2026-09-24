نتانیاهو در نیویورک با ترامپ دیدار نخواهد کرد

تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برنامه سفر نخست وزیر این رژیم به نیویورک، شامل دیدار با رئیس جمهور آمریکا نیست و او بلافاصله پس از سخنرانی به اراضی اشغالی باز می‌گردد.

جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم سفر خود به نیویورک را به دلیل هشدار‌های امنیتی، به چند ساعت محدود خواهد کرد.

به گزارش این رسانه عبری، نتانیاهو که صبح امروز برای سخنرانی در هشتاد و یکمین دور از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویوک شده، ساعاتی پس از سخنرانی به اراضی اشغالی بازخواهد گشت.

همچنین این رسانه رژیم صهیونیستی گزارش داد، برنامه سفر نتانیاهو به نیویورک شامل دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیست و توقف او در تگزاس برای دیدار با ایلان ماسک نیز لغو شده است.

سفر نتانیاهو به نیویورک در حالی انجام شده که پیش‌بینی می‌شود اعتراض‌هایی علیه او در محکومیت جنگ علیه نوار غزه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها و نیز نقض‌های رو به گسترش حقوق فلسطینی‌ها در کرانه باختری شکل بگیرد.

دیوان کیفری بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری در غزه صادر کرده است.