کد خبر: 1381271
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۵
جامعه » اخبار كلی

آزادی گروگان ربوده شده در جنت‌آباد پس از ۳ روز

3 مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت امروز از چند عملیات مهم مانند دستگیری عامل حمله با چاقو به شهروندان در یوسف‌آباد، انهدام شبکه سوداگران مرگ در فضای مجازی با کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر و ۲ قبضه سلاح، آزادی گروگان جنت‌آباد پس از ۳ روز، دستگیری فروشندگان دلار جعلی در فردوسی، بازداشت ۳ متهم کلاهبرداری ۲۲ کیلویی طلا خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از آزادی فرد ربوده‌شده در جریان حمله ۵ مرد مسلح به یک پارکینگ در جنت‌آباد جنوبی خبر داد و گفت: در این حادثه، خودروی لکسوس شاکی سرقت و همراه وی ربوده شده بود. کارآگاهان اداره یازدهم با پیگیری‌های تخصصی، فرد ربوده‌شده را پس از ۳ روز آزاد کردند. تحقیقات برای دستگیری عامل اصلی و سایر متهمان ادامه دارد.

عامل حمله به شهروندان در یوسف آباد دستگیر شد

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری عامل قدرت‌نمایی و حمله با چاقو به شهروندان در محدوده یوسف‌آباد خبر داد. متهم با ایجاد رعب و وحشت، ۲ شهروند را مصدوم و شیشه‌های ۲ خودروی عبوری را تخریب کرده بود. مأموران پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران پس از شناسایی مخفیگاه، متهم را در حالی که چاقو همراه داشت دستگیر کردند. وی به ارتکاب جرم اعتراف و به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق کابل چراغ‌های راهنمایی در تهرانپارس


سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری سارق کابل‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در محدوده تهرانپارس خبر داد. متهم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود در شرکت پیمانکار، کابل‌ها را سرقت و به مالخر می‌فروخت. مأموران کلانتری ۱۲۶ پس از بررسی گزارش‌ها، متهم را در حین فروش کابل‌ها دستگیر کردند. سارق و مالخر به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

انهدام شبکه سوداگران مرگ در فضای مجازی


سرهنگ علی عسکری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از دستگیری ۲ گرداننده کانال‌های تلگرامی فعال در خرید و فروش مواد مخدر خبر داد. در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۹ کیلو و ۲۰۰ گرم گراس، یک کیلو و ۲۲۵ گرم روانگردان شامل گل، کیک گل، ماشروم، سوخته و تریاک و ۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد. کانال‌های تبلیغاتی متهمان مسدود و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

کشف ۴ میلیارد تومان کالای قاچاق در شهرری

سرهنگ کارآگاه اسماعیل عبدی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف بیش از ۸۵ هزار قلم کالای قاچاق در انباری در شهرری خبر داد. در این عملیات، ۳ هزار و ۳۸۶ قلم مواد شوینده، ۲۹ هزار و ۶۶۴ بطری نوشیدنی و ۵۲ هزار و ۲۵۸ قلم مواد خوراکی فاقد اسناد قانونی کشف و توقیف شد. ارزش کالا‌ها بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد شده و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری فروشندگان دلار جعلی در فردوسی


سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی، از دستگیری ۲ متهم به فروش دلار‌های جعلی در خیابان فردوسی خبر داد. متهمان با معرفی خود به‌عنوان گردشگر، ابتدا دلار‌های واقعی عرضه کرده و در مراحل بعدی دلار جعلی می‌فروختند. در بازرسی از آنان، ۵۰۰ دلار جعلی کشف و ۶ شاکی شناسایی شدند. متهمان تحت نظر بازپرس قرار دارند.

دستگیری سارق ۵۰۰ فقره سرقت محتویات خودرو


سرهنگ کارآگاه مسعود محمدی گلپسند، معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه پلیس آگاهی، از دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو خبر داد که با استفاده از یک تاکسی اقدام به سرقت می‌کرد. متهم پس از شناسایی در پرونده سرقت خیابان خردمند جنوبی، به حدود ۵۰۰ فقره سرقت از خودرو در مناطق مختلف تهران اعتراف کرد. مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و هر دو روانه زندان شدند.

دستگیری ۳ متهم کلاهبرداری ۲۲ کیلویی طلا


سرهنگ مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، از دستگیری ۳ متهم در پرونده کلاهبرداری از فعالان بازار طلا خبر داد. متهم اصلی با جلب اعتماد فعالان این بازار، حدود ۲۲ کیلوگرم طلا دریافت و متواری شده بود. کارآگاهان وی را در خیابان انقلاب دستگیر کردند و ۲ همدست دیگر نیز در تهرانپارس شناسایی و بازداشت شدند. تحقیقات برای کشف اموال مالباختگان ادامه دارد.

هشدار‌های پلیس


شهروندان در مواجهه با افراد مسلح یا شرارت‌آمیز، ضمن حفظ آرامش از مداخله مستقیم خودداری کرده و موضوع را از طریق ۱۱۰ اطلاع دهند.

از مصرف کالا‌های فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق خودداری کرده و موارد مشکوک را گزارش دهند.

در معاملات ارز و طلا، به افراد ناشناس اعتماد نکنند و اصالت اسکناس و کالا را بررسی کنند.

خودرو‌ها را به تجهیزات بازدارنده مجهز کرده و از رها کردن اموال باارزش در داخل خودرو پرهیز کنند.

هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.

برچسب ها: پلیس تهران ، گروگانگیری ، جنت آباد
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