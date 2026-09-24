جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان و مکان طرح رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» اعلام کرد: این مراسم از ساعت: ۰۶:۰۰ صبح روز جمعه تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم در خیابان دماوند «تقاطع امام علی (ع) تا میدان آزادی» اجرا می‌شود.

سردار موسوی پور مکان برگزاری رزمایش و استقرار موتورسیکلت‌ها را در خیابان انقلاب اسلامی و دماوند از میدان فردوسی تا تقاطع امام علی (ع) «در مسیر شرق به غرب و خط ویژه» اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: رژه موتوری از میدان فردوسی به سمت میدان آزادی خواهد بود.