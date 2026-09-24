فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری شرور سابقه‌داری خبر داد که در جریان یک درگیری در محدوده باغ دولت‌آباد با قمه به دو شهروند حمله و آنها را به‌شدت مجروح کرده بود.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در محدوده باغ دولت‌آباد یزد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد درگیری در ساعات پایانی شب رخ داده و یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار با استفاده از قمه به دو شهروند حمله کرده و آنها را به‌شدت مجروح کرده است.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: مصدومان این حادثه با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل و بستری شدند.

دلیری خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، تیمی از مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد با همکاری عوامل کلانتری ۱۳ شهید رجایی، شناسایی و دستگیری متهم متواری را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: مأموران پس از انجام تحقیقات و با اخذ مجوز قضائی، متهم را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در شهر یزد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: متهم که دارای سوابق متعدد از جمله چاقوکشی، نزاع و درگیری و مزاحمت است، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه زندان شد.

دلیری با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مردم خط قرمز پلیس است، گفت: استان یزد جایی برای شرارت و اراذل و اوباش نیست.