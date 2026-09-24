کد خبر: 1381256
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶
جامعه » اخبار كلی

به‌کارگیری ۹۰ دستگاه اتوبوس در خطوط نوسازی‌شده و برقی تهران همزمان با آغاز مهر

3 معاون شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، این شرکت با هدف تقویت ظرفیت شبکه، تسهیل تردد شهروندان و دانش‌آموزان و افزایش رضایتمندی مسافران، مجموعه‌ای از اقدامات شامل نوسازی خطوط، تغییرات بهره‌برداری و تغییر مد حمل‌ونقلی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که با به‌کارگیری مجموعاً ۸۹ دستگاه اتوبوس در خطوط مشمول طرح، ظرفیت خدمت‌رسانی شبکه را افزایش می‌دهد.

جوان آنلاین: مسعود سلیم جوهری، معاون بهره‌برداری شرکت، با اشاره به مهم‌ترین محور این طرح اظهار کرد: نوسازی و ارتقای ناوگان، در کنار برقی‌سازی خطوط، از اولویت‌های شرکت واحد برای بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی است و در همین راستا، یکی از اقدامات شاخص، تغییر بهره‌برداری خط ۳۱۷ میدان شوش ـ میدان بهارستان از خصوصی به ملکی و اختصاص اتوبوس برقی به این خط است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در کنار خط ۳۱۷، تغییرات بهره‌برداری و عملیاتی در چند خط دیگر نیز انجام شده است تا شبکه اتوبوسرانی متناسب با نیاز سفر‌های شهری در روز‌های آغاز سال تحصیلی فعالیت کند. بر این اساس، مبدأ خط ۴۵۱ از جنت‌آباد به شهران تغییر یافته و خطوط ۳۴۵، ۲۵۸، ۳۲۸ و ۱۰۶ نیز از بهره‌برداری خصوصی به ملکی منتقل شده‌اند.

سلیم جوهری ادامه داد: خط ۳۴۵ با مسیر بلوار اباذر ـ میدان بهارستان، خط ۲۵۸ با مسیر جوادیه ـ پایانه شهید فیاض‌بخش، خط ۳۲۸ با مسیر دهکده المپیک ـ پایانه مترو صادقیه و خط ۱۰۶ با مسیر پایانه لاله ـ پایانه شهید افشار، در قالب این تغییرات به‌صورت ملکی خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی همچنین از تغییر مد حمل‌ونقلی خط ۳۳۴ از مینی‌بوس به اتوبوس خبر داد و گفت: این خط با مسیر پارکینگ شهر ری ـ پایانه مترو شهر ری با ظرفیت جابه‌جایی بالاتر به شهروندان خدمات ارائه می‌کند.

براساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در آستانه بازگشایی مدارس و با تمرکز بر افزایش ظرفیت، نوسازی ناوگان، توسعه اتوبوس‌های برقی و بهبود بهره‌برداری از خطوط اجرا شده و پایش مستمر عملکرد خطوط برای پاسخگویی به نیاز شهروندان در دستور کار قرار دارد.

برچسب ها: شرکت واحد اتوبوسرانی ، حمل و نقل عمومی ، سال تحصیلی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آشوب تنگه‌ها در جهان

شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند

شکوفایی مقاومت در بستر پیروزی ملت ایران

قوی شدن تنها راه ناامید کردن دشمن است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار