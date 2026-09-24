تولید قدرت دفاعی متناسب با دکترین جدید ایران با شتاب ادامه دارد

جوان آنلاین: سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع در فضای مجازی نوشت: از تریبون سازمان ملل، پیام ایران روشن بود: دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است.

وی افزود: تولید قدرت دفاعی متناسب با این دکترین، با شتاب ادامه دارد و سبدی از ابتکارات و قابلیت‌های شالوده‌شکن و اقتدار آفرین در اختیار داریم. با ملت ایران نمی‌توان با زبان زور و تهدید سخن گفت

سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع در فضای مجازی نوشت: از تریبون سازمان ملل، پیام ایران روشن بود: دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است.

وی افزود: تولید قدرت دفاعی متناسب با این دکترین، با شتاب ادامه دارد و سبدی از ابتکارات و قابلیت‌های شالوده‌شکن و اقتدار آفرین در اختیار داریم. با ملت ایران نمی‌توان با زبان زور و تهدید سخن گفت