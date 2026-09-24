۲۸۰ بیمارستان سیار سپاه به بیش از ۴میلیون نفر خدمات رایگان ارائه کردند

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: ۲۸۰ بیمارستان سیار این نیرو از سال ۱۳۸۸ تاکنون در کشور مستقر شده و به بیش از چهار میلیون نفر خدمات درمانی رایگان ارائه کرده‌اند.

جوان آنلاین: سردار احمد اخوان مهدوی پیش از ظهر پنجشنبه با اشاره به تداوم راهبرد خدمت به مردم که از دوران حیات شهید پاکپور تدوین شده بود، اظهار کرد: سپاه با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و تیم‌های متخصص، مسیر ارائه خدمات پزشکی در دشوارترین جغرافیای کشور را هموار کرده است.

به گزارش مهر، وی افزود: در مسیر تحقق این هدف، بیش از ۳۸ هزار عمل جراحی توسط تیم‌های تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شده است که این تیم‌ها در سطح کشور صاحب نام و اعتبار هستند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این خدمات بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای به مردم مناطق کم‌برخوردار ارائه شده است.

وی با اشاره به افتتاح بیمارستان سیار جدید در زادگاه سپهبد شهید محمد پاکپور، تأکید کرد: این بیمارستان که تحت مدیریت بیمارستان شهید صدوقی اصفهان فعالیت می‌کند، با هدف پاسداشت یاد این شهید بزرگوار و ارائه خدمات تخصصی به روستا‌های اطراف مستقر شده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش رزمندگان جهادی در توسعه زیرساخت‌های خدمتی، گفت: ۲۸۰ بیمارستان سیار این نیرو از سال ۱۳۸۸ تاکنون در مناطق مختلف کشور مستقر شده و به بیش از چهار میلیون نفر خدمات درمانی رایگان ارائه کرده‌اند.

اخوان مهدوی با تشریح توانمندی‌های عملیاتی نیروی زمینی در بخش بهداشت و درمان، گفت: سپاه در حال حاضر ۱۷ سامانه بیمارستان سیار در اختیار دارد که از نظر تجهیزات، فضا و مهارت کارکنان در سطح جهانی قابل رقابت است.

وی تصریح کرد: این سامانه‌ها با قابلیت استقرار سریع، در کمتر از هشت ساعت پس از رسیدن به مختصات مورد نظر، آماده پذیرش بیماران و ارائه خدمات می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این خدمات، افزود: بیمارستان‌های سیار سپاه در نقاط مختلف از شمال‌غرب و غرب تا جنوب‌شرق و استان‌های کرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان مستقر شده‌اند تا بر اساس نیاز‌های شناسایی‌شده در هر منطقه و با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات خود را ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت انتقال تجربیات جهادی به نسل جوان، تأکید کرد: نمایشگاه‌های برگزار شده در نیروی زمینی، فرآیند تلاش‌های علمی و عملی این نیرو در حوزه سلامت را برای انتقال به نسل‌های آینده ترسیم می‌کند.