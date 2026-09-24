سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل تجلی اقتدار سخن و منشور مقاومت بود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمجید از سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، این سخنان را تجلی «اقتدار سخن» و تبیین «منشور مقاومت» توصیف کرد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز پنجشنبه در پیامی خطاب به رئیس‌جمهور نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و رحمة‌الله.

سخنان استوار جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تجلیِ ناب «اقتدارِ سخن» و تبیین درخشان «منشور مقاومت» بود. سخن شما، سخن راستین ملت متمدن ایران اسلامی بود که با «صلابت و مظلومیت مقتدرانه» در برابر مستکبران بیان شد.

بالا بردن تمثال مطهر «امامِ شهید» و سند مظلومیت کودکان پرپرشدهٔ میناب و لامرد، شکوه غیرت ملتی داغدار، اما تسلیم‌ناپذیر را آشکار ساخت. طنین کلام شما که «برای دفاع از ایران عزیز تا پای جان ایستاده‌ایم و از جنگ هراسی نداریم»، سیلی عزت بر پیشانی متجاوزان بود.

این شهامت، صراحت انقلابی و غیرت وطنی را از صمیم جان ارج می‌نهم. درود خدا بر عزم راسخ شما.