سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل تجلی اقتدار سخن و منشور مقاومت بود

جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز پنجشنبه در پیامی خطاب به رئیسجمهور نوشت:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم و رحمةالله.
سخنان استوار جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تجلیِ ناب «اقتدارِ سخن» و تبیین درخشان «منشور مقاومت» بود. سخن شما، سخن راستین ملت متمدن ایران اسلامی بود که با «صلابت و مظلومیت مقتدرانه» در برابر مستکبران بیان شد.
بالا بردن تمثال مطهر «امامِ شهید» و سند مظلومیت کودکان پرپرشدهٔ میناب و لامرد، شکوه غیرت ملتی داغدار، اما تسلیمناپذیر را آشکار ساخت. طنین کلام شما که «برای دفاع از ایران عزیز تا پای جان ایستادهایم و از جنگ هراسی نداریم»، سیلی عزت بر پیشانی متجاوزان بود.
این شهامت، صراحت انقلابی و غیرت وطنی را از صمیم جان ارج مینهم. درود خدا بر عزم راسخ شما.