کد خبر: 1381243
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱
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حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای :

دکتر پزشکیان با صلابت از حقوق مردم ایران دفاع کرد

3 رئیس قوه قضاییه گفت: دکتر پزشکیان با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع کرد و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا ساخت.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: سخنرانی ریاست محترم جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، حقیقتاً سرشار و مشحون از نکات نغز و عزتمندانه بود.

محسن اژه‌ای افزود: دکتر پزشکیان با استظهار به میراث معنوی امام خامنه‌ای شهید، با صلابت و استوار از حقوق حقه مردم ایران دفاع کرد و جانیان آمریکایی و صهیونیستی را رسوا ساخت. اکنون صدای عدالت‌خواهی ملت ایران در گوش آزادگان جهان طنین‌انداز است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه واضح است، آن است که آمریکا و رژیم صهیونسیتی در تجاوز به ایران، مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند. وفق موازین حقوق بین‌الملل، هم خودِ اصل تجاوز آنها، نامشروع و غیرقانونی بود و هم جنایاتی که در خلال این تجاوز مرتکب شدند، در دسته جنایات فاحش و بعضاً افحش جنگی می‌گنجد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: حقیقت امر آن است که ما از جامعه بین‌الملل و مجامع بین‌المللی، مطالبه‌گر و طلبکار هستیم؛ آنان در واکنش به جنایات جنگی عدیده آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال مردم ایران، سکوت و انفعال همراه با تأیید را پیشه کردند.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نهاد‌های به اصطلاح بین‌المللی و مدافع حقوق بشر، چشمان‌شان را بر جنایات جنگی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران بستند.

برچسب ها: محسنی اژه ای ، رئیس جمهور ، سازمان ملل
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