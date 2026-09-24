پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان نظام سلامت

جوان آنلاین: به نقل از وبدا، رامین رحیم‌نیا، با اشاره به اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات کارکنان حوزه سلامت اظهار داشت: همکاران نظام سلامت طی سال‌های خدمت صادقانه خود، نقش ارزشمندی در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی ایفا کرده‌اند و پرداخت پاداش پایان خدمت آنان همواره از موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی وزارت بهداشت بوده است.

به گزارش مهر، وی افزود: با پیگیری‌های مستمر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مرکز بودجه و پایش عملکرد و همچنین با مساعدت و همراهی سازمان برنامه و بودجه، منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور که در سال ۱۴۰۴ بازنشسته شده‌اند، تأمین شده است و این مطالبات حداکثر تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد.