جوان آنلاین: به نقل از گلوبال تایمز، «گو جیاکون» امروز پنجشنبه اعلام کرد که تداوم درگیری میان ایران و آمریکا به نفع هیچیک از طرفین و همچنین جامعه بینالمللی نیست.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از همه طرفها خواست تا اختلافات خود را از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل کرده و هرچه سریعتر صلح و ثبات را در منطقه خلیج فارس برقرار کنند.
این اظهارات گو جیاکون در حالی مطرح شد که رئیس جمهوری چین برای سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد ایالات متحده شده است. توجهها به سفر شی از این جهت اهمیت دارد که روسای جمهوری آمریکا و چین در مورد طیف گستردهای از موضوعها از جمله مساله ایران گفتوگو خواهند کرد.