جوان آنلاین: علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال محورهای مواصلاتی مازندران با افزایش حجم مواجه شده و در بخشهایی از محور هراز و کندوان نیز ترافیک نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
به گزارش مهر، وی افزود: در سایر محورهای مواصلاتی استان، رفتوآمد خودروها عادی و روان بوده و مشکل خاصی از نظر ترافیکی گزارش نشده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر پدیده جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمیشود و تردد در شرایط عادی جوی انجام میگیرد.
صادقی همچنین با اشاره به اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای مازندران بیان کرد: این محدودیتها از ظهر روز چهارشنبه در راههای استان آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.
وی از رانندگان خواست ضمن توجه به مقررات و محدودیتهای اعلامشده، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی مطلع شوند.