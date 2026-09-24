روبیو نسبت به «بالکانیزه شدن» عراق هشدار داد

جوان آنلاین: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در نیویورک نسبت به تبدیل شدن عراق به یک «منطقه بالکان جدید» هشدار داد و بر «لزوم خلع سلاح گروههای مقاومت در اسرع وقت» تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، به گزارش «بغداد الیوم»، روبیو مدعی شد، تداوم فعالیت گروههای مسلح عراق به شکل فعلی، منجر به تبدیل عراق به یک «بالکان جدید» خواهد شد.
او همچنین نسبت به «تقسیم عراق به گروههای متخاصم و مسلح با زمینههای طایفهای همانند آنچه در کشورهای بالکان اتفاق افتاد»، هشدار داد.
روبیو گفت: دولت آمریکا بر لزوم «محدود کردن سلاحها به دولت عراق و اعمال حاکمیت کامل آن بر قلمرو خود» تأکید دارد.
طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روبیو با علی الزبیدی، نخستوزیر عراق دیدار کرده و در آنجا هر ۲ طرف بر اهمیت خلع سلاح گروههای مسلح و جلوگیری از حملات از خاک عراق علیه کشورهای همسایه توافق کردند.
روبیو: به دنبال کانون جدید تنش در کرانه باختری نیستیم
او همچنین در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار کرد: با توجه به تشدید خشونت شهرکنشینها علیه فلسطینیها، آخرین چیزی که اسرائیل یا منطقه خاورمیانه به آن نیاز دارد این است که کرانه باختری به بحرانی دیگر تبدیل شود، آمریکا نمیخواهد شاهد نقاط بحران جدیدی در کرانه باختری باشد.
به گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه، او ادامه داد: آخرین چیزی که اسرائیل یا منطقه به آن نیاز دارد، بحران یا نقطه بحرانی دیگری است و ما میدانیم که این واقعیت است و این چیزی است که اتفاق میافتد.
در همین رابطه «امیر داوود» مدیر بخش انتشارات و اسناد کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی به اسپوتنیک گفت: ایستهای بازرسی نظامی «اسرائیل» در کرانه باختری در سالهای گذشته به ساختاری دائمی برای کنترل حرکت فلسطینیها و تغییر شکل رابطه آنها با این سرزمین تبدیل شدهاند، آخرین بررسیها نشان میدهد که در کرانه باختری ۹۳۱ مانع حرکتی شامل ۸۹ ایست بازرسی دائمی، ۲۱۸ ایست بازرسی موقت، ۲۳۲ ورودی شهری و نیز موانع ایجاد شده با کیسههای خاک، بلوکهای بتنی و سایر موانع وجود دارد.
امیر داوود با اشاره به اینکه ۴۵۹ مورد از این موانع، دسترسی فلسطینیها به جادههای اصلی را مختل کرده است، گفت: این وضعیت به مقامات رژیم اشغالگر اجازه میدهد تا در عرض چند دقیقه هر شهر، شهرک یا گروهی از روستاها را مسدود کنند.
این مسوول فلسطینی افزود: محدودیتهای اعمال شده از سوی اسرائیل، سفرهای کوتاه را برای فلسطینیها به سفرهایی طولانی تبدیل و دسترسی شهروندان فلسطینی به بیمارستانها، محلهای کار، دانشگاهها و زمینهای کشاورزی را مختل کرده است.
او همچنین اظهار کرد: صحبت از تبدیل شهرها و روستاها به زندانهای بسته، توصیف دقیقی از ماهیت جغرافیایی است که با این محدودیتها ایجاد شده است، با این محدودیتها، ورود و خروج به ایست بازرسی یا دروازهای که تحت کنترل ارتش اشغالگر است، وابسته میشود.
کرانه باختری اشغالی از ابتدای امسال شاهد تشدید بیسابقه شهرکسازیها بوده است، طبق اعلام کمیته فلسطینی مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی، ۱۰۰ طرح در کرانه باختری با حدود ۱۲ هزار ۳۰۰ واحد مسکونی و ۵۳ طرح نیز در قدس اشغالی با ۵۷۸۳ واحد مسکونی در دست احداث هستند، همزمان در این مناطق کانونهای شهرکنشینی و مزارع چرای دام به شکل قابل توجهی گسترش یافتهاند، از ابتدای سال جاری میلادی ۴۹۱۴ مورد حمله شهرکنشینهای صهیونیست به خانههای فلسطینیها ثبت شده است که ۶۲۸ مورد آنها تنها مربوط به ماه اوت است.
یادداشت محکومیت انگلیس که آمریکا آن را منتشر نکرده است
اوایل سپتامبر مقامات آمریکایی در قدس اشغالی و واشنگتن، پیشنویس بیانیهای منتسب به روبیو را تنظیم کردند که در آن طرحهای بریتانیا، فرانسه و کانادا برای ممنوعیت واردات از شهرکهای اشغالی در کرانه باختری محکوم شده بود.
روبیو در این پیشنویس طرحهای این سه کشور را به عنوان «مجموعهای از اقدامات خصمانه علیه اسرائیل که به یهودستیزی دامن میزند»، توصیف و تاکید کرده که این طرحها به شکل جدی «از استراتژیهای یهودستیزانه همانند جنبش تحریم، عدم سرمایهگذاری و تحریم (BDS) اقتباس شدهاند.»
تاریخ این سند هشتم سپتامبر است، اما هرگز منتشر نشد.
در این رابطه ۲ منبع گفتند که این طرح به ابتکار دیوید میلستین، دستیار بانفوذ مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی تنظیم شده است.
سه منبع آگاه به شرط افشا نشدن هویتشان درباره دلیل منتشر نشدن آن گفتند که این بیانیه از حمایت کاخ سفید یا مقامات ارشد وزارت خارجه برخوردار نبوده است.
این بیانیه در حالی منتشر نشد که روبیو ۸ سپتامبر در فلوریدا و قبل از سفر به آمریکای لاتین در جمع خبرنگاران از انتقاد صریح از این تصمیم یا هر کشور خاصی خودداری کرد و تنها گفت: بدیهی است ما کاری را که بریتانیا انجام داد، انجام نخواهیم داد، ما امروز از بیانیه آنها مطلع شدیم، اما در حال حاضر هیچ نظری در مورد آن ندارم.