جوان آنلاین: علیرضا خداقلی پور، مدیرکل مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی و خلیل شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، در نشست بینالمللی «APRI ۲۰۲۶» در ایروان به تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات قفقاز جنوبی، پروژه «تریپ» (TRIPP) و روند تحولات میان ایران و آمریکا پرداختند.
به گزارش ایسنا، شیرغلامی سفیر کشورمان در ایروان ضمن برشمردن اصول راهنمای راهبرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در قالب حفظ وضع موجود ژئوپلتیکی، ضرورت ایجاد توازن واقع گرایانه در منطقه، اولویت ظرفیتهای درون منطقهای، حمایت از طرحهای تثبیت صلح و توسعه و اتصالات و اعتماد متقابل در روابط ایران و ارمنستان و عدم تاثیرپذیری آن از طرفهای ثالث، با تأکید بر اهمیت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان اظهار داشت که ایران تمایل این کشور برای اجرای پروژه تریپ با هدف کاهش تنگنای ژئوپلیتیکی و تقویت ارتباطات و اتصالات منطقهای را درک میکند؛ با این حال، اجرای این پروژه نباید اولا به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان خدشهای وارد کند و ثانیا هیچ گونه حضور امنیتی یا نظامی امریکا در مجاورت مرزهای ایران تحمل نخواهد شد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نباید تحت تاثیر هیچ پروژهای در منطقه قرار گیرد.
در بخش دیگری از نشست، خداقلی پور، مدیرکل مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی روند تحولات میان ایران و آمریکا پس از توافق اسلامآباد را تشریح کرد.
در این چارچوب تأکید شد که تهران با توجه به تجربه بدعهدیهای گذشته آمریکا، ضمن حفظ مسیر دیپلماسی، خود را برای سناریوهای مختلف و مقابله با هرگونه تحرک احتمالی آماده کرده است.
وی همچنین بر مقاومت، همبستگی و انسجام مردم ایران پس از جنگ تأکید نمود و این انسجام را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در عبور کشور از شرایط دشوار و قویتر شدن ایران پس از بحرانها و تجاوزهای تحمیلی دانست.