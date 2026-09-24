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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست‌وزیر کانادا از بررسی سناریوی اقدام نظامی آمریکا علیه کشورش خبر داد

2 نخست‌وزیر کانادا در مصاحبه‌ای فاش کرد دولت او سناریوی احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه کانادا را مورد بررسی قرار داده است؛ موضوعی که تنش‌های فزاینده میان این ۲ کشور همسایه را آشکار می‌کند.

جوان آنلاین: مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در گفت‌وگویی با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعلام کرد احتمال اقدام نظامی به رهبری ایالات متحده در خاک کانادا را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

به گزارش ایسنا، کارنی در این مصاحبه از ارائه جزئیات درباره ماهیت این موضوع خودداری، اما تأکید کرد که آماده نبودن برای «ریسک شدید» این سناریو غیرمسئولانه خواهد بود.

نخست‌وزیر کانادا به نیویورک‌تایمز گفت: «من فکر می‌کنم در چنین جایگاهی مسئولیت دارید که ریسک‌های شدید را بررسی کنید. این صرفاً مدیریت ریسک است. این یک سناریوی پایه نیست، اما عدم آمادگی برای آن غیرمسئولانه است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر بار‌ها خواستار تبدیل کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت این کشور شده است. هرچند ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ استفاده از نیروی نظامی برای الحاق کانادا را رد کرد، اما گفت برای وادار کردن اتاوا به پیوستن به ایالات متحده، استفاده از «فشار اقتصادی» را بررسی خواهد کرد.

کارنی همچنین در این مصاحبه به برنامه‌های کانادا برای کاهش وابستگی به سرویس اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» متعلق به ایلان ماسک اشاره کرد و از بررسی گزینه‌های جایگزین برای خرید جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکایی خبر داد.

برنامه کانادا برای خرید ناوگان کامل جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ همچنان در دولت کارنی تحت بازنگری سیاسی قرار دارد. این بازنگری بیش از یک سال پیش و در واکنش به جنگ تجاری آغازشده از سوی ترامپ کلید خورد.

جنگ تجاری میان کانادا و آمریکا پس از ناکامی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق تجاری در اواسط اوت تشدید شد. یک روز پس از فروپاشی مذاکرات، ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر ۲۸ میلیارد دلار از کالا‌های کانادایی اعمال کرد و کانادا نیز در اوایل سپتامبر تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را به اجرا گذاشت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن، محصولات کانادایی باید از سیستم‌های خرید دولتی ایالات متحده شناسایی و حذف شوند.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، کارنی فاش کرد که او و ترامپ «به‌طور مکرر» با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کنند، حتی پس از فروپاشی مذاکرات تجاری در ماه گذشته میلادی؛ موضوعی که نخست‌وزیر کانادا در هفته‌های اخیر چندین بار به آن اشاره کرده است.

کارنی در نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اوایل ماه جاری گفت که به‌طور منظم با ترامپ صحبت می‌کند و دو طرف می‌توانند مسائل را از یکدیگر تفکیک کنند. او افزود که بخشی از مسئولیت آنها همکاری برای حل مسائل جهانی مانند جنگ اوکراین است.

کارنی و ترامپ در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته با یکدیگر دیدار نکردند. این نخستین سفر کارنی به آمریکا پس از فروپاشی مذاکرات تجاری در ماه گذشته میلادی بود.

برچسب ها: مارک کارنی ، کانادا ، آمریکا
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