جوان آنلاین: در گزارش رسانه دولتی پیونگ‌یانگ موسوم به کی‌سی‌ان‌ای آمده است این آزمایش دقت و برتری موشک‌های برد بلند را که از یک سیستم هدایت دقیق و خودکششی استفاده می‌کنند، به اثبات رساند.

این آژانس خبری افزود: این موشک‌ها قادرند اهدافی را در برد ۱۰۰ کیلومتر در حالت پرواز ثابت و ۱۱۵ کیلومتر در حالت سر خوردن ترکیبی هدف قرار دهند.

این خبرگزاری با اشاره به مرز مشترک کره شمالی با کره جنوبی، گزارش داد که توسعه چنین موشک‌هایی، بهبود قابل توجهی در آمادگی قدرت آتش کره شمالی در امتداد مرز جنوبی را تضمین می‌کند.

این آژانس خبری در ادامه آورده است که توسعه چنین موشک‌هایی، ارتقای قابل توجهی در آمادگی قدرت آتش کره شمالی در امتداد مرز جنوبی را تضمین می‌کند.

پاک جونگ-چون، معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی که بر این آزمایش نظارت داشت، بر لزوم تمرکز «کشنده‌ترین و مخرب‌ترین نیرو‌های تهاجمی» در مرز جنوبی تأکید کرد.

رویترز نیز گزارش داد که وزارت دفاع کره جنوبی هنوز به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی آزمایش سلاح جدید کشورش را که پیونگ‌یانگ آن را «مافوق صوت» توصیف کرد، ستود و گفت که این سلاح «برای دشمنان ما سردردی لاعلاج ایجاد می‌کند.»

پیونگ‌یانگ همچنان به توسعه زرادخانه سلاح‌های تاکتیکی و متعارف خود ادامه می‌دهد و قصد دارد آن را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند.

در ماه ژوئن، رهبر کره شمالی، بر آزمایش سلاح‌های کلیدی، از جمله یک پرتابگر موشک چندگانه ارتقا یافته و موشک‌های تاکتیکی نظارت کرد که این کشور اعلام کرد از آنها برای دفاع از مرز جنوبی خود نیز استفاده خواهد کرد.