سازمان ملل درباره زمستان فاجعه‌بار برای غزه در سایه تداوم تجاوزات و محاصره اشغالگران ضد این باریکه هشدار داد.

جوان آنلاین: همزمان با نقض مکرر آتش‌بس غزه توسط صهیونیست‌ها و تداوم و تشدید تجاوزات وحشیانه و محاصره رژیم اشغالگر علیه غزه، مردم این باریکه همچنان در حال تجربه فاجعه انسانی بزرگی هستند که از سال گذشته تاکنون ادامه دارد و در هر مرحله، ابعاد جدیدی از آن آشکار می‌شود.

به گزارش تسنیم، در حالی که سازمان‌های بین‌المللی برای شرایط زمستانی آماده می‌شوند، نیاز‌های نوار غزه بسیار فراتر از آن چیزی است که در حال حاضر وجود دارد.

در این زمینه، اسماعیل الثوابته، مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه با هشدار درباره پیامد‌های بسیار جدی که جان آوارگان را تهدید می‌کند، اعلام کرد که زمستان پیش رو در صورت ادامه بحران فعلی بدون مداخله فوری و اساسی، زمستانی فاجعه بار خواهد بود.

چادر‌های فرسوده و غیرقابل استفاده برای آوارگان

وی افزود: تیم‌های تخصصی دولتی یک بررسی میدانی جامع از اردوگاه‌های آوارگان انجام داده‌اند که نشان می‌دهد ۱۶۲۰۰۰ چادر از ۲۷۰۰۰۰ چادری که خانواده‌های آواره را در سراسر نوار غزه پناه می‌دهند، کاملاً از سرویس خارج شده‌اند.

اسماعیل الثوابته تاکید کرد: طبق داده‌های منتشر شده، بیش از ۶۰ درصد چادر‌های موجود دیگر قادر به ارائه حداقل محافظت نیستند و برای تحمل باد، باران و سرمای زمستان نامناسب هستند و کودکان، زنان، بیماران و همه آوارگان را مستقیماً در معرض شرایط سخت آب و هوایی قرار می‌دهند.

خطر بزرگ برای جان کودکان غزه در زمستان

از سوی دیگر، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد که تقریباً ۸۴ درصد از جمعیت نوار غزه، یا بیش از ۱.۷۶ میلیون نفر، هنوز در مکان‌های آوارگی پرجمعیت یا پناهگاه‌های آسیب‌دیده و ناکافی زندگی می‌کنند و این امر آنها را در برابر سرما، باران‌های شدید و سیل آسیب‌پذیر می‌کنند.

یونیسف اعلام کرد که کودکان، به ویژه نوزادان، کودکان خردسال و کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، با خطرات بیشتری از جمله هیپوترمی، عفونت‌های تنفسی و بیماری‌های ناشی از آب مواجه هستند. حداقل ۱۱ کودک در غزه، از جمله نوزادان، در زمستان گذشته بر اثر هیپوترمی جان خود را از دست داده‌اند.

این سازمان بین المللی گزارش داد که برای اجرای برنامه‌های خود جهت کمک رسانی به آوارگان غزه و کرانه باختری، در فصل زمستان به بیش از ۹۷ میلیون دلار بودجه نیاز دارد تا ز ۵۴۰ هزار کودک و خانواده‌هایشان حمایت کند.

تداوم محاصره صهیونیست‌ها و جلوگیری از ورود امکانات سرپناهی به غزه

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم به نوبه خود اعلام کرد که محدودیت‌های ورود چادرها، برزنت‌ها و سایر مواد ضروری همچنان مانع تلاش‌های آمادگی زمستانی می‌شود، در حالی که خطرات برای غیرنظامیان ساکن در ساختمان‌های آسیب‌دیده یا سرپناه‌های موقت در حال افزایش است.

این نهاد بین‌المللی افزود که در حال حاضر هزاران نفر از مردم آواره غزه مجبور شده‌اند در صد‌ها ساختمان آسیب‌دیده که ناامن تلقی می‌شوند، پناه بگیرند.

در همین حال، مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه هشدار داد که نهاد‌های دولتی غزه همچنان تحت وضعیت اضطراری به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا بحران سرپناه را رصد کنند و ابعاد آن را به جامعه بین‌المللی، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه و امدادی منتقل کنند.

او از جامعه بین‌المللی خواست تا برای باز کردن گذرگاه‌ها و اجازه ورود صد‌ها هزار چادر جدید و کاملاً مجهز، همراه با کمک‌های فوری زمستانی، فشار وارد کنند و هشدار داد که تأخیر در پاسخ، صد‌ها هزار آواره را با شرایط سخت آب و هوایی بدون ابتدایی‌ترین وسایل حفاظتی مواجه خواهد کرد.

تام ویلچر، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل هم در این زمینه درباره وضعیت فاجعه بار انسانی آوارگان در غزه با رسیدن فصل سرما هشدار داده و خواستار ورود کمک‌های لازم برای حمایت از نزدیک به دو میلیون نفر در غزه در طول زمستان شد.

معضل بزرگ ساختمان‌های نیمه‌ویران با رسیدن فصل سرما و بارش‌ها.

اما بحران سرپناه در غزه صرفاً محدود به چادر‌ها نیست، بلکه تخریب گسترده خانه‌ها و زیرساخت‌ها همچنان مانع از بازگشت تعداد زیادی از ساکنان به مسکن امن می‌شود.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل با اشاره به فرو ریختن ساختمان نیمه ویران السعاده در شهر غزه که در ۱۶ سپتامبر منجر به شهادت ۲۱ نفر از جمله ۱۲ کودک و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد، هشدار داد که بسیاری از آوارگان غزه به دلیل عدم وجود جایگزین‌های بهتر برای مسکن، همچنان در ساختمان‌های ناامن زندگی می‌کنند.

اداره دفاع مدنی غزه هشدار داد که به نظر می‌رسد ۲۰۰۰ ساختمان مسکونی مشابه ساختمان السعاده که هزاران خانواده را در خود جای داده‌اند، در زمستان پیش رو با سرنوشتی مشابه رو‌به‌رو شوند. افزایش وزن سنگ‌ها و سیمان، همراه با جذب آب باران، می‌تواند باعث شود که آنها ناگهان بر روی ساکنانشان فرو بریزند.

این نهاد دولتی غزه تاکید کرد: از جمله این ساختمان‌ها، برج ۱۲ طبقه فلسطین است که در قلب میدان سرباز گمنام در محله پرجمعیت الرمال در شهر غزه واقع شده است. طبقات پایین این ساختمان در اثر بمباران‌های مکرر ارتش صهیونیستی آسیب شدیدی دیده‌اند و طبقات بالایی توسط ستون‌های آسیب دیده معلق مانده‌اند و هنوز خانوار‌هایی در آنجا زندگی می‌کنند. علاوه بر آن چادر‌ها و مغازه‌های زیادی هم در اطراف این ساختمان وجود دارد.

همین وضعیت در مورد برج «برج شوا وحصری» در خیابان الوحده، یک ساختمان ده طبقه که تقریباً ۶۰ خانواده را در خود جای داده و در مجموع بیش از ۱۵۰ آواره در آن زندگی می‌کنند، صدق می‌کند.

بنابراین، این ساختمان‌های آسیب‌دیده به بمب‌های ساعتی در قلب شهر غزه تبدیل شده‌اند. سازمان‌های تخصصی به دلیل نیاز به تجهیزات و منابع مالی گسترده قادر به حذف آنها نیستند و خانواده‌هایی که حتی نمی‌توانند چادر‌هایی در خیابان پیدا کنند، از ترک آنجا خودداری می‌کنند.