روایت وزیر خارجه اوکراین از رایزنی با عراقچی در سازمان ملل

جوان آنلاین: سیبیها امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، در ادامه گفتگوی تلفنی ماه ژوئیه (مرداد ماه) میان این دو مقام صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، سیبیها نوشت: «دیپلماسی یعنی گفتگوی مستقیم، حتی در شرایط دشوار. ما توافق کردیم که کانالهای ارتباطی موجود را باز نگه داریم.»
سیبیها اظهار داشت که دو وزیر درباره وضعیت خاورمیانه و اروپا و همچنین «مسیرهای گوناگون تلاشهای جاری برای صلح» تبادل نظر کردند.
وی افزود: «من بر موضع اوکراین مبنی بر حمایت از برقراری هرچه سریعتر صلح و ثبات در هر دو منطقه تأکید کردم.»