کد خبر: 1381223
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

در جنگ اخیر از برخی کشور‌های اروپایی بی‌طرفی ندیدیم

6 رئیس جمهور در دیدار با رئیس شورای اروپا گفت: در جنگ اخیر از برخی کشور‌ها بی‌عملی دیدیدم ولی بی‌طرفی ندیدیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، با انتقاد از انفعال کشور‌های اروپا مقابل آمریکا کفت: اقدامات اروپایی‌ها در موضوع اسنپ بک و برجام و قرار گرفتن زیر سایه اقدامات خصمانه اروپا باعث شد از چرخه تاثیرگذاری در تحولات بین المللی خارج شوند.

 پزشکیان با اشاره به صحبت‌های دبیرکل ناتو در خصوص کمک کشور‌های اروپایی به آمریکا در جریان جنگ تصریح کرد: انتظار داریم کشور‌های اروپایی در رفتار‌های خود تجدیدنظر کنند و استقلال خود را حفظ کنند. ما در جنگ اخیر از برخی کشور‌ها بی عملی دیدیدم ولی بی طرفی ندیدیم.

رئیس جمهور تامین امنیت منطقه را وظیفه کشور‌های منطقه دانست و گفت: دخالت دولت‌های غربی باعث شد نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت کل دنیا تحت تاثیر قرار گیرد و اگر کسی دنبال علت اتفاقات اخیر است باید به رفتار‌های دولت‌های غربی دقت کند.

رئیس شورای اروپا در این دیدار خواستار نقش آفرینی در موضوع منطقه شد که دکتر پزشکیان پاسخ داد: اروپایی‌ها با قرار گرفتن پشت سر آمریکا خودشان را از این نقش آفرینی محروم کردند.

رییس‌جمهور روز گذشته با حضور در آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی انجام داد که بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های جهانی داشت.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس شورای اروپا ، سازمان ملل
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