عضو مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از سخنرانی رئیس‌جمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: دکتر پزشکیان در این سخنرانی با صراحت، منطق و شجاعت از حق ملت ایران برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و در عین تأکید بر صلح و گفت‌و‌گو، نشان داد ملت ایران در برابر زورگویی و تجاوز تسلیم نخواهد شد.

جوان آنلاین: آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار افزود: سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل از این جهت اهمیت داشت که در برابر افکار عمومی جهان، روایت واقعی ملت ایران از تحولات اخیر و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را مطرح کرد و اجازه نداد روایت‌های تحریف‌شده و یک‌جانبه بر فضای بین‌المللی حاکم شود.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: دکتر پزشکیان با حضور در جایگاه سازمان ملل، از یک سو بر صلح، مذاکره، دیپلماسی و همکاری میان ملت‌ها تأکید کرد و از سوی دیگر با صراحت اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید، تجاوز و زبان زور سر فرود نمی‌آورد؛ این دو موضع هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند، بلکه نشان‌دهنده منطق روشن ملت ایران است که صلح را می‌خواهد، اما صلح عادلانه و عزتمندانه را و نه صلحی که بر پایه تهدید و تحمیل شکل بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آنچه رئیس‌جمهور در سازمان ملل بیان کرد، در حقیقت دفاع از حقوق یک ملت بود؛ ملتی که بار‌ها اعلام کرده آغازگر جنگ و ناامنی نیست، اما در برابر تجاوز از حقوق خود، استقلال کشور و امنیت مردم دفاع خواهد کرد.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی گفت: رئیس‌جمهور به‌درستی تأکید کرد که ایران از جنگ هراسی ندارد، اما از مذاکره و دیپلماسی نیز نمی‌گریزد. این پیام بسیار مهمی است؛ جمهوری اسلامی ایران همواره راه گفت‌و‌گو را باز گذاشته است، اما مذاکره زمانی معنا دارد که دو طرف از حقوق برابر برخوردار باشند و تهدید، تحریم، فشار نظامی و زبان زور جای منطق و گفت‌و‌گو را نگیرد.

وی با اشاره به بخش‌هایی از سخنان پزشکیان درباره حملات به غیرنظامیان و کودکان ایرانی افزود: نشان دادن تصاویر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در صحن سازمان ملل، اقدامی نمادین، اما بسیار پرمعنا بود. رئیس‌جمهور با این اقدام به جهانیان یادآوری کرد که جنگ فقط در نقشه‌های نظامی و محاسبات سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه قربانیان واقعی آن انسان‌هایی هستند که در خانه، مدرسه، بیمارستان و محیط زندگی خود هدف حمله قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: وقتی تصویر کودکان شهید میناب در برابر نمایندگان کشور‌های جهان قرار می‌گیرد، این سؤال جدی پیش روی جامعه جهانی قرار می‌گیرد که مسئولیت حمایت از جان کودکان و غیرنظامیان بر عهده چه نهادی است و چرا برخی دولت‌ها در برابر چنین فجایعی سکوت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: همچنین طرح موضوع ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی در این سخنرانی، توجه افکار عمومی جهان را به ابعاد دیگری از تحولات اخیر جلب کرد و نشان داد که ملت ایران حوادثی را که بر کشور تحمیل شده، فراموش نخواهد کرد.

سازمان ملل نباید در برابر جنایت علیه غیرنظامیان سکوت کند

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی گفت: امروز سازمان ملل متحد و به‌ویژه شورای امنیت این سازمان در برابر یک آزمون جدی تاریخی قرار دارند، اگر قرار است سازمان ملل نهادی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد، نباید در برابر حمله به غیرنظامیان، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور‌ها سکوت کند.

وی افزود: از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و همه کشور‌های عضو این سازمان انتظار می‌رود موضوع حملات و جنایات صورت‌گرفته علیه مردم ایران را به‌صورت جدی پیگیری کنند و اجازه ندهند مصونیت سیاسی و حمایت قدرت‌های بزرگ، مانع رسیدگی حقوقی به جنایات جنگی و نقض حقوق غیرنظامیان شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جامعه جهانی باید درباره مسئولیت عاملان و آمران حملات علیه مردم ایران تحقیق کند و هر فرد یا دولتی که در چارچوب قوانین بین‌المللی مسئول ارتکاب جنایت جنگی یا سایر جرایم بین‌المللی شناخته شود، باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشد.

وی تأکید کرد: اگر ادعا می‌شود جهان امروز بر اساس قانون، حقوق بشر و قواعد بین‌المللی اداره می‌شود، این اصول نباید گزینشی باشد. نمی‌توان در یک نقطه از جهان از حقوق بشر سخن گفت و در نقطه‌ای دیگر، جان کودکان و غیرنظامیان را نادیده گرفت.

ترامپ و نتانیاهو باید بابت جنایت علیه ملت ایران پاسخگو باشند

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت رسیدگی بین‌المللی به ابعاد حملات انجام‌شده علیه ایران گفت: سازمان ملل متحد نباید در برابر جنایاتی که در جریان تجاوز نظامی علیه ملت ایران رخ داده است سکوت کند، بلکه باید با تشکیل سازوکار‌های قانونی و تحقیقاتی مستقل، ابعاد این حوادث را روشن و زمینه محاکمه و پاسخگویی عاملان آن را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: در این حملات، مردم بی‌دفاع ایران هدف قرار گرفتند؛ کودکان دانش‌آموز در مدرسه شجره طیبه میناب، ورزشکاران در لامرد و زنان و کودکان بی‌گناه در نقاط مختلف کشور قربانی شدند و حتی کودکی سه‌ساله از اراک نیز در میان قربانیان این تجاوز قرار گرفت؛ بنابراین نمی‌توان از کنار این جنایات به سادگی گذشت و انتظار است سازمان ملل با عاملان این جنایات برخورد قاطعانه داشته باشد.

وی تصریح کرد: ملت ایران همچنین با شهادت رهبر خود مواجه شد و این حادثه نشان داد که تجاوز صورت‌گرفته صرفاً یک اقدام نظامی محدود نبوده، بلکه ابعاد گسترده‌ای از تعرض به حاکمیت ملی و امنیت مردم ایران را دربر داشته است. مسئولان و طراحان این اقدامات باید بدانند که هیچ مقام سیاسی یا نظامی نباید خود را فراتر از قانون و پاسخگویی تصور کند.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی با اشاره به مسئولیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در قبال اقدامات انجام‌شده علیه ایران اظهار کرد: ترامپ و نتانیاهو باید در برابر ملت ایران و جامعه جهانی درباره تصمیم‌ها و اقداماتی که به کشته شدن غیرنظامیان و کودکان ایرانی انجامیده است، پاسخگو باشند و باید در مراجع صالح قضایی مورد محاکمه قرار گیرند.

وی گفت: خون کودکان میناب، ورزشکاران لامرد، زنان و کودکان بی‌دفاع و همه قربانیان این تجاوز نباید فراموش شود. جامعه جهانی نمی‌تواند زمانی که قربانیان در نقطه‌ای از جهان قرار دارند، از حقوق بشر و عدالت سخن بگوید، اما در برابر کشته شدن کودکان و غیرنظامیان ایرانی سکوت اختیار کند.

آمریکا دست از حمایت رژیم صهیونیستی بردارد

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی در ادامه گفت: آمریکا نمی‌تواند از یک سو خود را مدافع صلح و حقوق بشر معرفی کند و از سوی دیگر با حمایت سیاسی، نظامی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، زمینه ادامه حملات و کشتار غیرنظامیان را فراهم آورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی سال‌هاست با حمایت‌های آمریکا و با اقدامات نظامی و تجاوزکارانه، منطقه را با بحران‌های متعدد مواجه کرده و جنایات گسترده علیه مردم فلسطین، به‌ویژه در غزه، نمونه روشنی از پیامد‌های تداوم این رویکرد است. جامعه جهانی نباید اجازه دهد همین الگو در قبال ملت ایران نیز بدون پاسخ باقی بماند.

وی ادامه داد: عدالت زمانی معنا دارد که برای همه ملت‌ها و همه قربانیان به یک اندازه اجرا شود. اگر جامعه جهانی برای جنایت در یک نقطه سازوکار تحقیق و رسیدگی قضایی ایجاد می‌کند، باید درباره حملات علیه مردم ایران نیز همین مسیر را دنبال کند و ملاحظات سیاسی نباید مانع اجرای عدالت شود.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی گفت: ملت ایران از سازمان ملل متحد انتظار دارد در برابر جنایت‌های رخ‌داده سکوت نکند و ترامپ و نتانیاهو را به عنوان عاملان و آمران این جنایت‌ها به دست عدالت بسپارد؛ چراکه بی‌کیفر ماندن جنایتکاران، تضعیف آشکار عدالت و اعتبار نهاد‌های بین‌المللی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بیان کرد: پیام ملت ایران روشن است؛ ما آغازگر جنگ و خواهان ناامنی نیستیم، اما در برابر تجاوز نیز تسلیم نخواهیم شد. ملت ایران از حقوق خود، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کند و در عین حال خواهان صلحی عادلانه و پایدار است و در نهایت صلح بدون عدالت، صلح واقعی نیست. اگر قرار است جهان به سمت صلح حرکت کند، باید با تجاوز، کشتار غیرنظامیان و نقض حاکمیت کشور‌ها برخورد شود و عاملان چنین اقداماتی، فارغ از جایگاه سیاسی و قدرت نظامی، در برابر قانون پاسخگو باشند.