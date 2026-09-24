کد خبر: 1381220
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

کره‌شمالی: خلع سلاح هسته‌ای هرگز؛ موضع ما غیر قابل بازگشت است

32 وزیر خارجه کره شمالی با محکوم کردن بیانیه مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ، تأکید کرد که وضعیت کشورش به عنوان کشور مسلح به سلاح هسته‌ای تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد و این مسیر غیرقابل بازگشت است.

جوان آنلاین: «چوئه سون هوی»، وزیر امور خارجه کره شمالی، امروز پنجشنبه در واکنش به بیانیه سه‌جانبه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی که خواستار خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی شده بودند، این بیانیه را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) آن را منتشر کرد، گفت: «من به‌عنوان وزیر امور خارجه کره شمالی، یک بار دیگر قاطعانه تعهد تزلزل‌ناپذیر کشورم به حفظ سلاح‌های هسته‌ای را اعلام و تأکید می‌کنم. این تعهد تحت هر شرایطی بدون تغییر و غیرقابل بازگشت باقی خواهد ماند.»

وی افزود: «هرچه آمریکا و متحدانش بلندتر فریاد "خلع سلاح هسته‌ای" سر دهند، تنها بر معتبر بودن دسترسی عادلانه کشور ما به سلاح‌های هسته‌ای صحه خواهد گذاشت و تقویت آنها و تشدید موضع ما در برابر آمریکا و دشمنان را توجیه می‌کند.»

چوئه سون هوی همچنین عنوان کرد: «داشتن سلاح هسته‌ای بالاترین تضمین برای حفاظت از حاکمیت کشور است.»

وزیر خارجه کره شمالی در عین حال بیانیه واشنگتن، توکیو و سئول در موضوع خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی را نشان‌دهنده این دانست که این سه کشور رویکرد خصمانه قبلی خود را در قبال پیونگ‌یانگ حفظ کرده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز دوشنبه پس از نشست سه‌جانبه در نیویورک، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی خواستار خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و قطع منابع مالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای این کشور آسیایی شدند.

برچسب ها: کره شمالی ، خلع سلاح ، آمریکا
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