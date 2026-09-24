تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانهای خود قرار داد.
به گزارش مهر، رسانههای لبنانی از آتش گشودن خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت شهرکهای برعشیت و بیت یاحون در جنوب لبنان خبر دادند.
این رسانهها همچنین از حملات توپخانهای ارتش صهیونیستی به شهرکهای زوطر شرقی و وادی سلوقی خبر دادند.
این منابع همچنین از اقدام ارتش رژیم اشغالگر قدس به اجرای عملیات انفجاری در شهرک الخیام و برعشیت خبر دادند.
گفتنی است که رژیم صهیونیستی روزانه به نقض آتش بس لبنان ادامه داده و مناطق را هدف حملات هوایی قرار میدهد و علاوه بر آن دست به انفجار و تخریب در جنوب لبنان میزند.