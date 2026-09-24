کد خبر: 1381215
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰
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ضربه مهلک قاضی فدرال آمریکا به ترامپ

3 یک قاضی فدرال آمریکا ممنوعیت اعمال‌شده از سوی ترامپ، علیه خبرنگاران سه رسانه بزرگ سی‌ان‌ان،‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی و پولیتیکو برای ورود به کاخ سفید را لغو کرد.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، یک قاضی فدرال ممنوعیت اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه خبرنگاران سه رسانه بزرگ سی‌ان‌ان،‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی و پولیتیکو برای ورود به کاخ سفید را لغو کرد.

به گزارش مهر، یک قاضی فدرال امروز پنج‌شنبه دستور داد تا دسترسی خبرنگاران شبکه‌های سی‌ان‌ان (CNN)،‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی (MSNBC) و تارنمای پولیتیکو (Politico) به کاخ سفید را بار دیگر اعطا کند.

وی اعلام کرد که ممنوعیت اعمال‌شده علیه این سه رسانه احتمالا مغایر با قانون اساسی است.

این حکم شکستی بزرگ برای ترامپ در یکی از مهم‌ترین نبردهایش با رسانه‌ها محسوب می‌شود.

این حکم توسط «تیم کلی»، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، در جریان رسیدگی به شکایتی صادر شد که این سازمان‌های خبری علیه ممنوعیت اعلام‌شده توسط ترامپ در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) مطرح کرده بودند.

رئیس جمهوری آمریکا پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بود که این سه رسانه نباید اجازه داشته باشند دائم مطالب ساختگی و دروغ بنویسند یا گزارش کنند. وکلای وزارت دادگستری آمریکا نیز تلاش کرده بودند تا این ممنوعیت را با استناد به ملاحظات امنیت ملی توجیه کنند.

تنش بین رسانه‌ها و ترامپ هفته گذشته و زمانی آغاز شد که ترامپ مانع ورود خبرنگاران سی‌ان‌ان،‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی و پولیتیکو به محوطه کاخ سفید شد. این سه رسانه روز دوشنبه اعلام کردند که برای بازپس‌گیری حق دسترسی خود، شکایت حقوقی خواهند کرد.

شبکه‌های تلویزیونی بزرگ فاکس نیوز، سی‌بی‌اس،‌ای‌بی‌سی و ان‌بی‌سی پس از اینکه دولت دسترسی شبکه سی‌ان‌ان به کاخ سفید را ممنوع کرد، توافق کردند که پوشش مشترک رویداد‌های مربوط به رئیس‌جمهوری آمریکا را متوقف کنند.

برچسب ها: قاضی فدرال ، ترامپ ، سی ان ان
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