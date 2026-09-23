کد خبر: 1381187
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
جامعه » حوادث | انتظامی

قتل شوهر با سیانور

قتل شوهر با سیانور عروس میانسال به اتهام قتل همسر ۵۰ ساله‌اش با سیانور بازداشت شد. متهم در بازجویی‌ها مدعی شد از نحوه مسموم شدن او باخبر نیست
آرمین بینا

جوان آنلاین: عروس میانسال به اتهام قتل همسر ۵۰ ساله‌اش با سیانور بازداشت شد. متهم در بازجویی‌ها مدعی شد از نحوه مسموم شدن او باخبر نیست. 
چند روز قبل زن و مرد سالخورده‌ای به اداره پلیس تهران رفتند و از عروس میانسال خود به اتهام قتل پسر ۵۰ ساله‌شان شکایت کردند. یکی از شاکیان در توضیح ماجرا گفت: «پسرم هاشم همراه همسر و فرزندانش زندگی می‌کرد تا اینکه چند ماه قبل عروسمان با ما تماس گرفت و خبر داد حال هاشم بد شده و در بیمارستان بستری است. وقتی به بیمارستان رسیدیم، پسرم قادر به صحبت کردن نبود و چند ساعت بعد فوت کرد. ما به مرگ او مشکوک بودیم، اما منتظر ماندیم تا پزشکی قانونی علت اصلی مرگ را اعلام کند.»

 مرگ با سیانور
شاکی ادامه داد: «یک روز قبل پزشکی قانونی نتیجه آزمایش‌ها و کالبدشکافی را اعلام کرد و مشخص شد هاشم بر اثر مصرف سیانور جانش را از دست داده است. ما به عروسمان فرحناز مشکوک هستیم و احتمال می‌دهیم او به همسرش سیانور خورانده باشد. آنها سال‌ها با هم اختلاف داشتند. بعد از فوت پسرمان هم متوجه شدیم عروسمان با یکی از دوستان هاشم ارتباط پنهانی دارد. به همین دلیل از او به اتهام قتل شکایت داریم.»

 بازداشت عروس
با ثبت این شکایت، تحقیقات جنایی برای روشن شدن علت مرگ مرد ۵۰ ساله آغاز شد. مأموران در جریان بررسی‌های خود با همسایه‌ها و افراد آشنا گفت‌و‌گو کردند و دریافتند هاشم و همسرش از مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف و درگیری داشتند. از سوی دیگر، مشخص شد فرحناز با مرد جوانی به نام پرویز که از دوستان هاشم بود، ارتباط پنهانی داشته است. با به دست آمدن این اطلاعات، فرحناز بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او در تحقیقات به اختلاف با همسرش اعتراف کرد، اما هرگونه دخالت در مرگ او را انکار کرد. 

 ادعای متهم
فرحناز در بازجویی‌ها گفت: «من و همسرم در ابتدا مشکلی با هم نداشتیم و زندگی خوبی داشتیم، اما بعد از اینکه او به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد، زندگی‌مان تلخ شد. همسرم همیشه مرا اذیت می‌کرد و خرجی نمی‌داد. به همین دلیل از دست او خسته شده بودم.»
او ادامه داد: «ما بدهی بالا آورده بودیم و همسرم برای پرداخت بدهی‌هایش وام گرفت. مقداری از پول را صرف بدهی‌ها و بقیه را خرج اعتیادش کرد. اقساط وام را به موقع پرداخت نمی‌کرد و ضامنش که یکی از دوستانش به نام پرویز بود، مرتب با من تماس می‌گرفت. همین موضوع باعث شد ارتباط ما شکل بگیرد. قرار بود اگر همسرم اعتیادش را ترک نکند، از او جدا شوم و با پرویز ازدواج کنم.» متهم درباره روز حادثه نیز گفت: «آن روز خانه بودم که همسرم از من خواست یک میلیون تومان به کارت بانکی‌اش واریز کنم که این کار را انجام دادم. وقتی به خانه آمد، حالش خوب نبود و از هوش رفت. او را به بیمارستان رساندم، اما فوت کرد. الان هم نمی‌دانم چه کسی به او سیانور خورانده است.»
تحقیقات از این زن برای روشن شدن راز مرگ هاشم و بررسی ادعا‌های او ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، عروس ، سیانور‌
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