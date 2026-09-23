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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳
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سهمیه دو جنگ اخیر برای کنکوری‌ها تصویب شد/اعلام جزئیات مشمولان این سهمیه

8 دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری جلسه ۵۹۵ این شورا با حضور اعضا خبر داد و گفت: در این جلسه پذیرش دانشجو با شرایط خاص و از طریق مصاحبه در دانشکده رفاه و دانشگاه امام رضا (ع) و اختصاص سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه بررسی شد.

جوان آنلاین: به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر غلامرضا بصیرنیا با تشریح جزئیات موضوع اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب‌دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه اظهار کرد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ پیشتر پیشنهادی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده بود تا بر اساس آن، برای داوطلبانی که منازل آنها در جریان این دو جنگ تخریب شده و امکان سکونت در آن را نداشته‌اند و منازل آنها نیازمند بازسازی، نوسازی یا تعمیرات اساسی بوده است، سهمیه‌ای برای پذیرش در آزمون سراسری اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این موضوع در دو جلسه گذشته شورای معین مطرح شد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و اعضای شورای عالی نسبت به مفاد متن پیشنهادی ایرادات و ابهاماتی داشتند؛ از جمله اینکه مشخص نبود چه تعداد از افراد؛ مشمول این مصوبه خواهند شد، سازوکار شناسایی و احراز شرایط این افراد چگونه خواهد بود و میزان سهمیه اختصاص‌یافته نیز به چه صورت باید تعیین و اعمال شود.

بصیرنیا گفت: موضوع به همین دلیل؛ به وزارت علوم عودت داده شد تا با بررسی و کار کارشناسی بیشتر؛ متنی منقح و شفاف به شورا ارائه شود.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اجماع و تاکید شورا بر این بود که سهمیه جدیدی ایجاد نشود و موضوع در چارچوب مشخص و با استفاده از ظرفیت سهمیه‌های موجود تدبیر شود.

وی همچنین با اشاره به بررسی مجدد موضوع در وزارت علوم، اظهار کرد: دکتر سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن بررسی موضوع در وزارتخانه متبوع؛ پیشنهاد جدیدی ارائه داد که در جلسه اخیر شورای معین مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده است تا سهمیه جدیدی ایجاد نشود؛ ضمن اینکه این شورا حدود دو سال پیش نیز بر ضرورت بازنگری در سهمیه‌های موجود تأکید کرده بود تا شرایط و رقابت عادلانه‌تر و متوازن‌تری برای همه داوطلبان فراهم شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، در جلسه اخیر تصمیم گرفته شد متقاضیان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها که در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و بعد از آن، ساختمان محل سکونت آنان تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ساختمان مزبور از نوع احداثی، نیازمند مقاوم‌سازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود، به مدت دو سال با رعایت تمامی شرایط و ضوابط از سهمیه ۵ درصدی ایثارگران استفاده کنند.

بصیرنیا توضیح داد: این سهمیه همان ظرفیتی است که در ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است و بنابراین سهمیه جدیدی ایجاد نمی‌شود، بلکه افراد واجد شرایط در چارچوب سهمیه موجود قرار می‌گیرند و حقی از داوطلبان آزاد تضییع نمی‌شود.

وی درباره مرجع شناسایی افراد مشمول این مصوبه، گفت: مقرر شد شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط به سازمان سنجش بر اساس مصوبات هیئت وزیران و سازوکار‌هایی انجام شود که برای بازسازی خسارت‌های ناشی از حملات تشکیل شده است.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: هیئت وزیران برای رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حملات و موضوع بازسازی، سازوکار و ستاد ملی بازسازی را پیش‌بینی کرده است. مقرر شد مراجع قانونی ذی‌ربط بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ستاد ملی بازسازی، داوطلبان واجد شرایط را شناسایی و برای بهره‌مندی از این ظرفیت به سازمان سنجش معرفی کنند.

بصیرنیا تأکید کرد: این تسهیلات صرفاً برای مدت دو سال در نظر گرفته شده است و هدف از این تصمیم، استفاده از ظرفیت سهمیه موجود برای حمایت از داوطلبانی است که بر اثر این حوادث، محل سکونت خود را از دست داده و با خسارت‌های جدی مواجه شده‌اند. این مصوبه بعد از طی دو هفته و پس از اعلام نظر نهایی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مصوب نهایی خواهد شد.

تصویب پذیرش دانشجو با شرایط خاص در دانشکده رفاه و دانشگاه امام رضا (ع)

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به بررسی موضوع پذیرش دانشجو در دانشکده رفاه و دانشگاه امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: دانشکده رفاه پیش از این نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی سابقه طرح موضوع داشته است و شورا در سال ۱۳۸۷ با ایجاد دانشکده علوم انسانی ویژه خواهران در شهر تهران موافقت کرده بود و دانشکده رفاه بر این اساس تأسیس شده بود.

وی افزود: با توجه به اینکه برای برخی مؤسسات آموزشی، شرایط و ضوابط خاصی در نظر گرفته می‌شود، موضوع فعالیت مؤسسات ویژه خواهران نیز در مصوبات شورا مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در مصوبه‌ای که سال ۱۴۰۰ در ستاد نقشه جامع علمی کشور برای ساماندهی و آمایش موسسات آموزش عالی مورد تصویب قرار گرفت، بر تقویت مؤسسات آموزش عالی ویژه خواهران تأکید شده بود.

بصیرنیا ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نیز موضوع دانشکده رفاه در شورا مورد بررسی قرار گرفت؛ زیرا این مرکز در حوزه علوم انسانی فعالیت داشت و با توجه به توانمندی‌ها، ظرفیت‌های موجود و تمایل برای توسعه زمینه‌های تحصیلی، موضوع گسترش حوزه فعالیت آن به سایر رشته‌ها نیز مطرح شد.

وی همچنین درباره دانشگاه امام رضا (ع) اظهار کرد: اساسنامه این دانشگاه نیز سابقه تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد و این دانشگاه که وابسته به آستان قدس رضوی است، در رشته‌های مختلف دانشجو می‌پذیرد.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع جلسه اخیر این بود که آیا شرایط خاص برای جذب و پذیرش دانشجو در این دو مرکز آموزش عالی، از جمله پذیرش از طریق مصاحبه و با شرایط ویژه، برای سال جاری نیز برقرار باشد یا خیر.

وی افزود: سازمان سنجش در ضوابط پذیرش امسال، بخش قابل توجهی از شرایط خاص پذیرش را حذف کرده بود و تنها در مواردی که در اساسنامه مؤسسات به‌صراحت چنین شرایطی پیش‌بینی شده بود و یا اینکه پذیرفته شدگان آنها پس از فارغ‌التحصیلی در آن دستگاه استخدام می‌شوند، امکان اعمال آن وجود داشت. بر همین اساس، موضوع دانشکده رفاه و دانشگاه امام رضا (ع) در شورای معین مورد بررسی قرار گرفت.

بصیرنیا تصریح کرد: نگاه شورا این است که ایجاد و تأسیس مؤسسات آموزش عالی اصولاً در اختیار وزارت علوم و در چارچوب سازوکار‌های مربوط به این وزارتخانه باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً در موارد خاص وارد این موضوع شود. با توجه به اینکه این دو مرکز از موارد خاص محسوب می‌شوند و سابقه تصویب و تعیین شرایط آنها در شورا وجود داشته است، موضوع پذیرش دانشجو با شرایط خاص در این دو مرکز در جلسه شورای معین مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس و با توجه به مفاد اساسنامه و رویه قبلی پذیرش دانشجو در این مراکز، مقرر شد رویه پذیرش دانشجو به صورت شرایط خاص و انجام مصاحبه در دانشگاه غیردولتی‏- غیرانتفاعی امام رضا (ع) و دانشکده غیردولتی‏- غیرانتفاعی رفاه معتبر و به قوت خود باقی بماند و لذا این مراکز می‌توانند پذیرش دانشجو را به‌صورت خاص و از طریق مصاحبه ادامه دهند.

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سهمیه جنگ ، کنکور
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