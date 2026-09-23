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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
اقتصاد » اخبار کلی

نقش سازنده گفت‌و‌گو در تحقق اهداف اوپک

6 دبیرکل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در مقاله‌ای بر اهمیت گفت‌و‌گو در تحقق اهداف این سازمان تأکید کرد.

جوان آنلاین: هیثم الغیص با نگارش مقاله‌ای ضمن اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو در رویکرد این سازمان، نوشت: گفت‌و‌گو واژه‌ای تأمل‌برانگیز است که ذهن بسیاری از بزرگ‌ترین متفکران تاریخ تمدن را به خود مشغول کرده است. این مفهوم همچنین از زمان تأسیس اوپک در سپتامبر ۱۹۶۰ تاکنون، همواره در کانون اهداف این سازمان قرار داشته است.

به گزارش مهر، معنای این واژه و فلسفه نهفته در آن دلیل اهمیت حیاتی گفت‌و‌گو در فعالیت‌های اوپک را روشن می‌کند. گفت‌و‌گو نوعی تعامل کلامی با هدف معناسازی میان افراد است و ایجاد پل ارتباطی و توسعه روابط سازنده را دنبال می‌کند. مهم‌تر از همه، گفت‌و‌گو به معنای ارتقای درک متقابل و پذیرش نیاز به تعامل با دیدگاه‌های گوناگون است.

گفت‌و‌گو ۶۶ سال پیش نقشی محوری در شکل‌گیری اولیه اوپک ایفا کرد و از آن زمان تاکنون، این سازمان همواره در ترویج گفت‌و‌گو میان همه ذی‌نفعان حوزه انرژی جهان پیشگام بوده است. این مفهوم با اوپک عجین شده و در مهم‌ترین اسناد این سازمان بازتاب داشته است.

اوپک در طول فعالیت خود سه بیانیه رسمی صادر کرده است. این بیانیه‌ها پس از برگزاری نشست مقام‌های عالی‌رتبه و سران کشور‌های عضو اوپک در الجزایر در سال ۱۹۷۵، در ونزوئلا در سال ۲۰۰۰ و در عربستان سعودی در سال ۲۰۰۷ منتشر شدند و در هر یک، بر اهمیت گفت‌و‌گو تأکید شده است.

بیانیه نخست بر «حمایت از گفت‌و‌گو، همکاری و اقدام هماهنگ برای حل‌وفصل مشکلات مهم پیش‌روی اقتصاد جهان» تأکید داشت. بیانیه دوم «جستجوی دقیق برای یافتن زمینه‌های تازه و مؤثر برای گفت‌و‌گو میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت با هدف برقراری ثبات در بازار، شفافیت و رشد پایدار اقتصاد جهانی» را دنبال می‌کرد. اوپک در بیانیه سوم بر «تقویت و گسترش گفت‌و‌گو میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی از طریق مجمع بین‌المللی انرژی و دیگر مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع همگان» تأکید کرده بود.

افزون بر این، از زمان تدوین نخستین راهبرد بلندمدت اوپک در سال ۲۰۰۶، گفت‌و‌گو همواره بخش مهم همه راهبرد‌های بلندمدت این سازمان بوده است.

این سازمان برای تحقق عملی این اهداف، نشست‌هایی را با عنوان «گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی انرژی» به میزبانی ذی‌نفعان این حوزه و با هدف بررسی روابط متنوع در این زمینه ترتیب داده است.

دو گفتگوی مهم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در هفته جاری برگزار شد. یکی از آنها هشتمین نشست عالی‌رتبه گفت‌و‌گو‌های اوپک و چین در پکن و هفتمین نشست عالی‌رتبه گفت‌و‌گو‌های اوپک و هند در دهلی‌نو است. اوپک همچنین گفت‌و‌گو‌هایی موفق با دیگر مصرف‌کنندگان بزرگ مانند اتحادیه اروپا دارد.

این سازمان با توجه به ماهیت همبسته این صنعت، به اهمیت رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آگاهی کامل دارد. اوپک همواره کوشیده است تا از روابط حرفه‌ای و صریح و در عین حال، دوستانه و سازنده اطمینان حاصل کند.

ما همچنان بر این باوریم که تنها از طریق گفت‌و‌گو‌های سازنده، هدفدار و منظم می‌توان به آگاهی و درک لازم از طرف‌های وابسته به این حوزه درباره شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات در بازار نفت دست یافت.

این اصل درباره گفت‌و‌گو‌های دیگر مانند گفت‌و‌گو‌های میان تولیدکنندگان و میان سازمان‌های بین‌المللی هم صدق می‌کند.

این موارد شامل گفتگوی انرژی اوپک و روسیه، گفتگوی انرژی اوپک و آفریقا و گفتگوی اوپک و مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، گفتگوی سه‌جانبه میان اوپک، مجمع بین‌المللی انرژی و آژانس بین‌المللی انرژی و گفت‌و‌گو‌های دیگری است که سال‌ها با نهاد‌هایی مانند گروه ۲۰ (G ۲۰)، مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبدالله (KAPSARC)، سازمان انرژی کشور‌های آمریکای جنوبی و کارائیب (OLADE)، مؤسسه نفت و گاز برزیل و باشگاه انرژی وین برگزار شده است.

یکی دیگر از نمود‌های تعهد اوپک به گفت‌و‌گو، سمینار بین‌المللی دوسالانه این سازمان است که به عنوان یکی از رویداد‌های برجسته در تقویم انرژی جهان شناخته می‌شود. این گردهمایی‌های سطح بالا که طی دهه‌ها شکل‌های گوناگونی به خود گرفته‌اند، همگی در گستره وسیع تعامل‌های خود مشترک بوده و نشان‌دهنده قدرت اوپک در گردهم آوردن این نهادهاست.

نخستین سمینار اوپک در سال ۱۹۶۹ در وین برگزار شد. هر دوره از این سمینار‌ها ضمن بازتاب مسائل مهم پیش‌روی این صنعت در آن مقطع زمانی، بر گفت‌و‌گو و همکاری پیوسته با هدف برقراری ثبات و پایداری در بازار‌های انرژی تأکید کرده است.

این رویکرد با برگزاری دهمین سمینار بین‌المللی اوپک در روز‌های هفتم و هشتم ژوئیه ۲۰۲۷ (۱۶ و ۱۷ تیر ۱۴۰۶) در کاخ امپریال هوفبورگ در وین، پایتخت اتریش، و با شعار «حرکت به سوی آینده‌ای باثبات در حوزه انرژی» ادامه می‌یابد.

اوپک در همه این گفت‌و‌گو‌ها اهدافی مشترک را دنبال می‌کند: کمک به برقراری ثبات در بازار جهانی نفت؛ بالابردن درک دیگران از دیدگاه‌های اوپک و شناخت بهتر دیدگاه‌های آنها؛ مقابله با روایت‌های نادرست درباره حوزه نفت؛ ترویج استفاده پایدار از نفت و فرآورده‌های نفتی؛ ارتقای تخصص و توانمندی‌های پژوهشی و تأمین و بهبود منافع جمعی کشور‌های عضو این سازمان.

افزون بر این، موفقیت بیانیه همکاری (DoC) میان کشور‌های عضو اوپک و ۱۰ کشور غیر اوپک، قابلیت گفت‌و‌گو‌های انرژی را برای دستیابی به دستاورد‌های بیشتر نشان داده است.

بیانیه همکاری که در ماه دسامبر سال جاری میلادی دهمین سالروز خود را پشت سر می‌گذارد، ثابت کرده است که از زمان آغاز انتشار از اواخر سال ۲۰۱۶ تاکنون عنصری مهم برای برقراری ثبات در بازار نفت به شمار رفته و به صنعت نفت و اقتصاد جهان برای عبور از چند دوره بحران و رکود از جمله رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا کمک کرده است.

هم‌اکنون گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی انرژی اوپک شرایطی مطلوب دارند و تقویت بیشتر این گفت‌و‌گو‌ها بخش مهم فلسفه وجودی اوپک به شمار می‌آید.

افزون بر این، چنین گفت‌و‌گو‌هایی نه‌تنها بخشی از مأموریت اصلی اوپک را محقق می‌کنند، بلکه بر تعهد راسخ این سازمان به نظام چندجانبه‌گرا و اصول روابط بین‌الملل مبتنی بر احترام به همه ملت‌ها به‌عنوان بهترین راهکار برای مقابله با چالش‌های عصر حاضر تأکید می‌کنند.

برچسب ها: اوپک ، آفریقا ، سازمان بین المللی انرژی
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