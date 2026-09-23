تداوم گرما در اولین روز پاییز/ تغییرات جوی در راه است

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل هواشناسی نشان میدهد طی امروز و فردا پنجشنبه جوی پایدار در بخش عمدهای از کشور حاکم خواهد بود و دما در بسیاری از مناطق همچنان بالاتر از نرمال در این زمان از سال قرار دارد.
در مناطق شمالی کشور طی امروز و فردا شرایط نسبتاً پایداری پیشبینی میشود، اما از روز جمعه به بعد با تغییر الگوی جوی، افزایش ابر و احتمال بارش در بخشهایی از شمال کشور مطرح است.
از فردا تغییر تدریجی شرایط در نوار شمالی کشور روی میدهد، به طوریکه ناپایداریهای جوی در سواحل دریای خزر تشدید خواهد شد. این در حالی است که برای مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور طی روزهای پیشرو همچنان شرایط نسبتاً پایدار و کمبارش پیشبینی میشود.
خروجیهای مدل هواشناسی همچنین بیشینه دما ۳۶ درجهای برای امروز تهران را نشان میدهد. فردا پنجشنبه حداکثر دما پایتخت ۳۷ درجه پیشبینی شده است.
هشدار نارنجی افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا
شروع: اواخر وقت پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
پایان: شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
نوع مخاطره: افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۶ تا ۳۲ نات، افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱.۵ تا ۲ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲ متر مناطق دور از ساحل.
منطقه اثر: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان.
اثر مخاطره: خطر غرقشدن شناگران، احتمال پارهشدن تورهای صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایقهای کوچک تفریحی، مسافربری و شناورهای سبک و اختلال در تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی
توصیه: ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایقهای سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتیها به بندر با احتیاط، محدود کردن فعالیتهای شیلاتی، فعالیتهای پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط فعالان دریایی.