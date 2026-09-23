کد خبر: 1381057
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت نفت به ۹۸ دلار و ۴۳ سنت رسید

نفت قیمت نفت در واکنش به کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا بیش از ۱ دلار کاهش یافت و به ۹۸ دلار و ۴۳ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز چهارشنبه روند کاهشی خود را ادامه داد، قیمت نفت برنت با ۱.۰۹ دلار، معادل ۱.۱ درصد کاهش، به ۹۸.۴۳ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۵۰ دلار، معادل ۱.۶۷ درصد کاهش، به۸۹.۲۳ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت در پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر

قیمت نفت برای ششمین جلسه معاملاتی متوالی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسیده‌اند. ترامپ گفت که فرستادگان او گفتگوهای سازنده‌ای با میانجی‌های ایران برای پایان دادن به جنگ داشته‌اند.

خوش‌بینی نسبت به بهبود عرضه و تلاش برای پایان دادن به جنگی که نزدیک به هفت ماه به طول انجامیده، باعث شد نفت برنت روز سه‌شنبه برای اولین بار از ۸ سپتامبر زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه بسته شود.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد شرکت کی‌سی‌ام ترید گفت: «بازار در حال حاضر نسبت به چند هفته پیش دیدگاه سازنده‌تری نسبت به وضعیت عرضه جهانی نفت دارد. نشست هیئت‌های آمریکا و ایران در نیویورک به معامله‌گران روزنه‌ای از امید داده است.

روز سه‌شنبه، سه منبع آگاه گفتند که عربستان سعودی فعالیت خط لوله شرق-غرب خود به دریای سرخ را از سر گرفت و نشانه‌هایی از افزایش جریان نفت خاورمیانه مشاهده می‌شود.

افزایش صادرات نفت عراق

باسیم محمد، وزیر نفت عراق نیز روز سه‌شنبه گفت که این کشور صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد. او گفت که عراق بیش از ۳ میلیون بشکه در روز صادر می‌کند و انتظار دارد صادرات از طریق ترکیه را به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

عبور کشتی‌ها همچنان محدود است

داده‌های اولیه شرکت‌های ردیابی کشتی ورتکسا و کپلر صادرات نفت خام عراق در اوت را به ترتیب ۲.۳ میلیون و ۲.۱۷ میلیون بشکه در روز برآورد کردند که نسبت به سطح ژوئیه افزایش یافته اما همچنان کمتر از سطح پیش از جنگ در فوریه (۳.۷ میلیون و ۳.۳۶۲ میلیون بشکه در روز) است.

داده‌های صنعتی همچنین نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر ۱.۸ میلیون بشکه افزایش یافته که فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت وارد کرد و با تداوم کاهش عرضه به دلیل جنگ علیه ایران کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تداوم دارد. 

برچسب ها: نفت ، نفت خام ، نفت کش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

یک قدمی مدال آسیایی

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

آشوب تنگه‌ها در جهان

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار