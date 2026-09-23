قیمت نفت به ۹۸ دلار و ۴۳ سنت رسید

قیمت نفت در واکنش به کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا بیش از ۱ دلار کاهش یافت و به ۹۸ دلار و ۴۳ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز چهارشنبه روند کاهشی خود را ادامه داد، قیمت نفت برنت با ۱.۰۹ دلار، معادل ۱.۱ درصد کاهش، به ۹۸.۴۳ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۵۰ دلار، معادل ۱.۶۷ درصد کاهش، به۸۹.۲۳ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت در پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر

قیمت نفت برای ششمین جلسه معاملاتی متوالی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسیده‌اند. ترامپ گفت که فرستادگان او گفتگوهای سازنده‌ای با میانجی‌های ایران برای پایان دادن به جنگ داشته‌اند.

خوش‌بینی نسبت به بهبود عرضه و تلاش برای پایان دادن به جنگی که نزدیک به هفت ماه به طول انجامیده، باعث شد نفت برنت روز سه‌شنبه برای اولین بار از ۸ سپتامبر زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه بسته شود.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد شرکت کی‌سی‌ام ترید گفت: «بازار در حال حاضر نسبت به چند هفته پیش دیدگاه سازنده‌تری نسبت به وضعیت عرضه جهانی نفت دارد. نشست هیئت‌های آمریکا و ایران در نیویورک به معامله‌گران روزنه‌ای از امید داده است.

روز سه‌شنبه، سه منبع آگاه گفتند که عربستان سعودی فعالیت خط لوله شرق-غرب خود به دریای سرخ را از سر گرفت و نشانه‌هایی از افزایش جریان نفت خاورمیانه مشاهده می‌شود.

افزایش صادرات نفت عراق

باسیم محمد، وزیر نفت عراق نیز روز سه‌شنبه گفت که این کشور صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد. او گفت که عراق بیش از ۳ میلیون بشکه در روز صادر می‌کند و انتظار دارد صادرات از طریق ترکیه را به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

عبور کشتی‌ها همچنان محدود است

داده‌های اولیه شرکت‌های ردیابی کشتی ورتکسا و کپلر صادرات نفت خام عراق در اوت را به ترتیب ۲.۳ میلیون و ۲.۱۷ میلیون بشکه در روز برآورد کردند که نسبت به سطح ژوئیه افزایش یافته اما همچنان کمتر از سطح پیش از جنگ در فوریه (۳.۷ میلیون و ۳.۳۶۲ میلیون بشکه در روز) است.

داده‌های صنعتی همچنین نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر ۱.۸ میلیون بشکه افزایش یافته که فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت وارد کرد و با تداوم کاهش عرضه به دلیل جنگ علیه ایران کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تداوم دارد.