جوان آنلاین: فاتح بیرول روز سه شنبه در همایش انرژی که توسط نشریه «فارین پالیسی» برگزار شد، گفت که اروپا با زمستانی بسیار سخت مواجه است و این فصل میتواند یکی از دشوارترین زمستانهای سالهای اخیر باشد، چرا که سطح ذخایر گاز در این منطقه به پایینترین حد تاریخی خود رسیده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی خاطرنشان کرد که علاوه بر پایین بودن ذخایر، اروپا با مشکلات تأمین نیز مواجه است. وی اشاره کرد که کشورهای اروپایی تصمیم گرفتهاند تا سال ۲۰۲۷ وابستگی خود به گاز روسیه را بهطور کامل قطع کنند، در حالی که به دلیل بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، دیگر امکان دریافت گاز از امارات و قطر را نخواهند داشت. در نتیجه، کشورهای اروپایی ناچارند برای تأمین منابع جدید به آمریکا و نروژ روی آورند.
به گزارش ایرنا، مدیران ارشد صنعت نفت اروپا، نسبت به وقوع «زمستان سیاه» در این قاره هشدار دادند؛ چرا که افزایش بیسابقه تقاضا در کنار اختلال عرضه در نتیجه تهاجم علیه ایران و جنگ اوکراین، فشار بر قیمت گازوئیل و سوخت جت را به اوج رسانده است و این وضعیت میتواند به موج جدید تورم و بیثباتی اقتصادی در اروپا منجر شود.
ذخایر استراتژیک مشترک انرژی اتحادیه اروپا در پایینترین سطح سالهای اخیر قرار دارد و پر کردن آنها دوباره باعث فشار بر قیمتها میشود. طبق شاخص مرجع اروپا (TTF)، قیمت گاز در حال حاضر در حدود ۷۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت است؛ یعنی تقریبا سه برابر زمستان گذشته. این موضوع باعث میشود، همانطور که در بحرانهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رخ داد، بسیاری از مصرفکنندگان بزرگ، گاز را با گازوئیل جایگزین کنند که این روند، فشار بر سوختهای مشتق از نفت (که بخش اصلی حملونقل سنگین را تامین میکنند) را دوچندان میکند.