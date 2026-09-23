جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ دفاع مقدس صرفاً خاطرهای تاریخی و محدود به تقویم نیست بلکه «دکترین ملی» و «سرمایه راهبردی» ایران برای مواجهه با تهدیدها و افزایش قدرت ملی است، تصریح کرد: «ما نه هرگز منتظر میمانیم، نه تسلیم میشویم و نه کشور را تعطیل میکنیم و تا پایان یافتن تهدید ایستادهایم.» او با تأکید بر تداوم منطق دفاع مقدس در عرصههای نظامی، اقتصادی، فناوری، فرهنگی و دیپلماسی، مذاکره را نیز بخشی از میدان مبارزه دانست و گفت: «دیپلماسی به معنای تسلیم نیست، بلکه تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است.»
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح دیروز در هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در جمع تعدادی از رزمندگان و ایثارگران، گفت: اگر امروز فرهنگ دفاع مقدس در کشور ما نهادینه شده، همه میدانیم که پرچمدار این حرکت در رفتار و کردار آقای شهیدمان بوده و پیگیری آن در جایگاه رهبری را که امروز این فرهنگ در همه بخشها مشاهده میشود، مدیون ایشان هستیم.
قالیباف با بیان اینکه ما هیچگاه تعبیر امام شهید در استفاده از دو کلمه پرمغز «گنج جنگ» را برای دفاع مقدس فراموش نمیکنیم، گفت: امروز دفاع مقدس به عنوان یک سبک زندگی، باور و فرهنگ است؛ فرهنگی که همه ارکان و اصول انقلاب در آن نهفته است. این فرهنگ، انقلاب را روز به روز بارورتر و فرهنگ بسیج را تولید کرد و تداوم بخشید. رئیس قوه مقننه همچنین با بیان اینکه بدون اغراق فرهنگ دفاع مقدس یک دکترین ملی برای ملتی همچون ملت بزرگ ایران در مقابله و مواجهه با تهدید و رفع تهدید در روزهای سخت است، عنوان کرد: در حقیقت در جریان دفاع بود که بازدارندگی و توان تحمیل محاسبات خود به دشمن را پیدا کردیم. ما این باور که بتوانیم دشمن را از تجاوز منصرف کنیم، از فرهنگ دفاع مقدس داریم.
دفاع مقدس به ما تابآوری آموخت
وی در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس در حوزه اقتصاد به ما تابآوری و کاهش آسیبپذیری را آموخت، اظهار داشت: دفاع مقدس در حوزه علم و فناوری به ما خوداتکایی و جهش را آموخت. زمانی بود که ما نارنجک هم نداشتیم و فراتر از آن حتی سیم خاردار هم نداشتیم و هیچ کشوری آن را به ما نمیفروخت. بُرد آتش مؤثر ما نیز بیشتر از ۱۵ کیلومتر نبود و حداکثر آن از طریق توپخانه ۱۲۰ ما بود که با محدودیت گلوله در همان ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول جنگ میتوانستیم نواخت تیر داشته باشیم و بعد از آن جیرهبندی شد که روزانه چهار یا پنج گلوله شلیک شود. اگر امروز بدون محدودیت، چند هزار کیلومتر آن طرفتر را مورد هدف قرار داده و نقطهزنی میکنیم، خوداتکایی و جهش فناوری آن را از دفاع مقدس آموختیم. دفاع مقدس «ما میتوانیم» که کلام حکیمانه امام کبیر (ره) بود را به ما آموخت.
آموزههای دفاع مقدس در فرهنگ و سیاست
رئیس مجلس همچنین با اشاره با اینکه دفاعمقدس در حوزه فرهنگ به ما اعتماد به نفس و انسجام ملی را آموخت، بیان کرد: امروز ملت مبعوث پا در جای پای پدران و مادران و ملتی گذاشتهاند که در دوران دفاع مقدس فرزندان خود را تا پای اتوبوسها و قطارها برای اعزام به جبهه مشایعت و بدرقه میکردند و سپس آب، نان، غذا و درمان آنها را پیگیری میکردند. این فرهنگ این ملت ما را اینگونه شجاع بار آورد که تمام دوستان و دشمنان ما انگشت حیرت به دهان گرفتهاند. دفاع مقدس در حوزه سیاست نیز وحدت در مقابل فشار خارجی و تحمیل خارجی را به ما آموخت.
قالیباف اضافه کرد: امروز وقتی رئیسجمهور شیطانصفت امریکا با قدرت شیطانی خود سخن از نابودی ملت ایران میراند و با این عریانی سخن میگوید باید بداند که با فرهنگ دفاع مقدس، با فرهنگ متمدن دینی و نشئت گرفته از مکتب قرآن و اهل بیت (ع) و با یک تمدن تاریخی ایرانی روبهروست. دشمن بداند که تلاش قدرت خارجی، ولو یک ابرقدرت مانند امریکا، هرگز قدرت تحمیل اراده خود به این ملت مستقل، آزاده، شجاع و معتقد به سنتهای الهی را نخواهد داشت. رئیس مجلس با بیان اینکه تفاوت ملت و نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران با سایر کشورها ریشه در دفاع مقدس دارد، اظهار کرد: اگر ما آن روز در دفاع مقدس تربیت شدیم و آموزش دیدیم به این دلیل بود که امام کبیر (ره) و امام شهید را داشتیم و امام حاضر ما حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای نیز ادامهدهنده راه رهبران گذشته ما هستند. وی تصریح کرد: دشمنان ما بدانند پاسخ امروز ما در جریان جنگ ترکیبی، جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و جنگ دیپلماسی حتماً همان پاسخی است که از گذشته تا به امروز به آنها دادهایم. آنها باید بدانند که ما نه هرگز منتظر میمانیم، نه تسلیم میشویم و نه کشور را تعطیل میکنیم و تا پایان یافتن تهدید ایستادهایم و حتماً با قدرت رفع تحریم میکنیم. کشور ما قدرت بازدارندگی پایدار دارد.
دیپلماسی تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است
قالیباف در ادامه با بیان اینکه دشمن باید بداند مذاکره نیز یک روش مبارزه است، بیان کرد: مذاکره برای اینکه ایران خود را از میدان مبارزه خارج کند، نیست بلکه انتقال بخشی از این میدان به عرصه میدان دیگری به نام دیپلماسی است. دیپلماسی ما نیز برخاسته از فرهنگ دفاع مقدس است. دیپلماسی به معنای تسلیم نیست، بلکه تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است.
رئیس مجلس تأکید کرد: ما با همه وجود درک کرده و میکنیم و در عمل نشان دادهایم که دفاع مقدس یک خاطره در تقویمها نیست، بلکه کارخانه دائمی تولید قدرت و عزت است؛ این فرهنگ دفاع مقدس است. آنچه را که دیروز در سنگرها آموختیم و در جریان آن تربیت شدیم، امروز در میدان جنگ، میدان فناوری، میدان اقتصاد، میدان فرهنگ و در میدان دیپلماسی به کار میبندیم و دشمن را عاجز میکنیم. امروز دشمن به عنوان یک ابرقدرت در دنیا در تمامی این عرصهها مستأصل و کلافه شده و به تعبیر ما به درد «چه کنم، چه کنم» گرفتار آمده است.
فرهنگ دفاع مقدس تاریخ مصرف ندارد
در حقیقت منطق ما همان منطق دفاع مقدس است. دفاع مقدس پایان یک جنگ نبود؛ دفاع مقدس آغاز یک حرکت و یک الگو بود، آغاز یک منطق بود؛ منطق ملتی که برای حفظ استقلال در میدان ایستادند و متناسب با همان میدان بروز و ظهور پیدا کردند. تسری فرهنگ دفاع مقدس بود که توانست ما را به عرصههای قدرت ملی سوق دهد و توانستیم آنها را روز به روز حفظ کنیم و افزایش دهیم.
قالیباف ادامه داد: فرهنگ دفاع مقدس صرفاً یک روز ۳۱ شهریور در تقویم نیست که دور هم جمع شویم، بلکه فرهنگی است که منطق شهادت، بسیج، ابتکار و خلاقیت را دارد. فرهنگ «ما میتوانیم»، شعار نیست، بلکه باوری است که با آن زندگی کرده و باید به آن توجه کنیم. فرهنگ دفاع مقدس مصرف تاریخی ندارد که در یک تاریخ منقضی شود و صرفاً برای یک زمان خاص نیست، چراکه مبتنی بر سنتهای الهی است و تا دنیا، دنیاست خداوند وعده داده که این منطق پیروز است. منطق دفاع مقدس یک سرمایه راهبردی برای اقتدار ملی و قدرت ملی ماست.