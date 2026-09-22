کد خبر: 1380973
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
جامعه » اخبار كلی

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آرمین بینا 

قاتل جوان پس از پنج جلسه صلح و سازش، از سوی اولیای دم به شرط ترک روستا و پرداخت دیه از مجازات قصاص نجات یافت. 
یکی از روز‌های تابستان سال ۱۴۰۱ بود که مأموران پلیس تهران در جریان درگیری خونینی در یکی از روستا‌های غرب تهران قرار گرفتند. با اعلام این خبر، تیمی از مأموران کلانتری راهی محل شدند و دریافتند ساعتی قبل میان اعضای دو خانواده درگیری رخ داده که در جریان آن مرد میانسالی زخمی به بیمارستان منتقل شده است. 
مأموران در ادامه با خبر شدند مرد زخمی به کام مرگ رفته است. با مرگ او، پرونده از یک درگیری به پرونده قتل تبدیل شد و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات خود را برای شناسایی عامل جنایت آغاز کردند. 

 اختلاف قدیمی بر سر آب
بررسی‌های کارآگاهان نشان داد قاتل و مقتول از مدت‌ها قبل بر سر زمین‌های کشاورزی و زمان آب‌دهی آنها با یکدیگر اختلاف داشتند و این اختلاف به اعضای خانواده‌هایشان نیز کشیده شده بود. با به‌دست آمدن این اطلاعات، مأموران قاتل را شناسایی و بازداشت کردند. 

 اعتراف به جنایت
متهم پس از دستگیری در جریان بازجویی‌ها به قتل هم‌روستایی خود اعتراف کرد و با ابراز پشیمانی، درباره روز حادثه گفت: «من و مقتول از مدت‌ها قبل بر سر زمان آب‌دهی زمین‌های کشاورزی‌مان اختلاف داشتیم. روز حادثه خارج از روستا بودم. وقتی به روستا برگشتم، دیدم خانواده من و خانواده مقتول با یکدیگر درگیر شده‌اند. وقتی درگیری بالا گرفت، من و مقتول هم وارد ماجرا شدیم. خیلی عصبانی بودم و در آن شرایط با چاقو ضرباتی به او زدم و بعد از محل فرار کردم.»

 حکم قصاص
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهم برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و متهم پای میز محاکمه رفت. در جریان جلسه دادگاه، اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند و قضات دادگاه نیز پس از رسیدگی، حکم قصاص او را صادر کردند. رأی صادرشده پس از تأیید در دیوان عالی کشور برای انجام مراحل اجرای حکم به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد و روی میز قاضی حسین درودی قرار گرفت. 

 ۵ جلسه برای بخشش
پس از جلسات صلح و سازش برای جلب رضایت اولیای دم آغاز شد. در نهایت پس از برگزاری پنج جلسه، خانواده مقتول اعلام کردند حاضرند قاتل را ببخشند؛ اما برای این بخشش دو شرط تعیین کردند. آنها اعلام کردند قاتل و خانواده‌اش پس از آزادی باید روستا را ترک کنند و همچنین وجه‌المصالحه مورد نظر خانواده مقتول را پرداخت کنند. خانواده قاتل نیز با پذیرش شروط اولیای دم، مقدمات جلب رضایت آنها را فراهم کردند و به این ترتیب مرد جوان از قصاص نجات یافت و فرصت بازگشت به زندگی را پیدا کرد. متهم به‌زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بخشش ، قتل ، قاتل
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