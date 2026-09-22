کد خبر: 1380971
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
جامعه » اخبار كلی
حسین فصیحی

وقتی جعل عنوان از خود جرم خطرناک‌تر می‌شود

1 چطور ممکن است فردی سال‌ها با ادعای ارتباط با عالی‌ترین مقامات کشور، جعل امضا و نامه مسئولان و حتی معرفی خود به عنوان یکی از کارکنان نهاد‌های حاکمیتی، در میان مردم رفت‌وآمد کند و کسی متوجه نشود؟

چطور ممکن است فردی سال‌ها با ادعای ارتباط با عالی‌ترین مقامات کشور، جعل امضا و نامه مسئولان و حتی معرفی خود به عنوان یکی از کارکنان نهاد‌های حاکمیتی، در میان مردم رفت‌وآمد کند و کسی متوجه نشود؟
پرونده فردی که در استان البرز به اتهام‌هایی از جمله کلاهبرداری، جعل حکم و امضا و مهر و دستخط مسئولان، اعمال نفوذ و غصب عنوان دولتی به ۳۵‌سال و شش ماه حبس محکوم شده را باید از زاویه عملکرد سازوکار‌هایی که قرار است از مردم در برابر چنین افرادی محافظت کنند ارزیابی کرد. طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان البرز، این فرد با ادعای ارتباط با مقامات مختلف، از مردم مبالغ هنگفتی دریافت کرده است. در یکی از پرونده‌های دارای شاکی، رقم وجوه اخذشده بیش از ۳۶ میلیارد تومان اعلام شده و در پرونده‌ای دیگر از دریافت بیش از ۲۰ هزار دلار سخن گفته شده است. حتی در یکی از موارد، شاکی پس از فشار‌های روحی وارده خودکشی کرده و جان باخته است. سؤال اینجاست: قانون کجای این داستان بود؟ اگر فردی با یک تماس تلفنی می‌تواند خود را از کارکنان یک نهاد عالی معرفی کند، اگر می‌تواند امضای مسئولان را جعل کند، اگر می‌تواند با استفاده از شماره‌ای که برای تماس‌گیرنده نمایش داده نمی‌شود، اعتماد مردم را جلب کند و حتی برای این کار از همکاری کارکنان یک مجموعه خدماتی بهره بگیرد، چگونه این روند تا این اندازه ادامه پیدا کرده است؟
ماجرای این فرد البته نخستین نمونه نیست. بار‌ها گزارش‌هایی درباره افرادی منتشر شده که با پوشیدن لباس پلیس، قاضی یا معرفی خود به عنوان مرتبط با مسئولان، از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند. اما تکرار این پرونده‌ها نشان می‌دهد مسئله فقط یک مجرم یا چند قربانی نیست، مسئله، خلأ‌های نظارتی و ضعف سازوکار‌های شناسایی و پیشگیری از چنین جرائمی است. تلخ‌تر اینکه مردم عادی گاهی برای کوچک‌ترین تخلف یا سرقت، با سازوکار‌های نظارتی و انتظامی مواجهند، اما فردی با ادعای نفوذ در ساختار قدرت، می‌تواند از همین تصور نفوذ برای فریب شهروندان استفاده کند. 
محکومیت این فرد پایان پرونده قضایی است، اما پایان پرسش‌های اجتماعی نیست. مهم‌تر از مجازات یک مجرم، یافتن پاسخ این پرسش است که چگونه می‌توان سازوکاری ایجاد کرد تا فرد دیگری نتواند با جعل عنوان، جعل امضا و سوءاستفاده از اعتماد مردم، قربانیان بیشتری بگیرد. اگر پاسخ این پرسش پیدا نشود، دستگیری یک متهم هرچقدر هم مهم باشد، تنها درمان یک مورد است، نه پیشگیری از تکرار ماجرا.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسئولان ، کلاهبرداری ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

تمکین امریکا مقابل انصارالله

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار