حداد عادل: ایران و مصر دو بال شرقی و غربی جهان اسلام هستند

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و استاد شهریار، در پایتخت مصر گفت: ایران و مصر دو بال شرقی و غربی جهان اسلام هستند.

جوان آنلاین: نشست بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و استاد شهریار، با حضور نمایندگی‌های فارسی زبان و جمعی از استادان، اندیشمندان و علاقه‌مندان به ادب فارسی، در قاهره برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با هدف پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و گرامیداشت مقام استاد شهریار برگزار شد، سخنرانان بر جایگاه فرهنگی و تمدنی زبان فارسی و نقش آن در تقویت پیوند‌های میان ملت‌ها تأکید کردند.

«مجتبی فردوسی‌پور»، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره، در سخنرانی خود ضمن تبریک روز شعر و ادب فارسی، به جایگاه این زبان در پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی ایران اشاره کرد و نقش شعر را در بازتاب اندیشه، حکمت و عرفان مورد تأکید قرار داد. وی همچنین جایگاه برجسته استاد شهریار را در تداوم سنت ادبی فارسی ستود.

فردوسی‌پور با اشاره به پیوند‌های فرهنگی و ادبی جهان اسلام و اشتراکات زبانی ایران و مصر، بر ظرفیت شعر فارسی در ایجاد تفاهم میان ملت‌ها تأکید کرد و زبان فارسی را «پلی فرهنگی میان تهران و قاهره» دانست. وی در ادامه ضمن اشاره به جایگاه ادبی و شعری رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از نقش شعر و ادبیات در تقویت پیوند‌های فرهنگی و انتقال مفاهیم انسانی سخن گفت.

«غلامعلی حداد عادل»، رئیس بنیاد سعدی و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در سخنرانی خود با اشاره به جایگاه ایران و مصر به‌عنوان دو بال شرقی و غربی جهان اسلام، بر پیشینه تمدنی و روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه دو کشور تأکید کرد. وی با اشاره به سابقه تدریس زبان فارسی در دانشگاه‌های مصر، آمادگی بنیاد سعدی را برای انتقال تجربیات و منابع آموزشی زبان فارسی به مراکز علمی مصر اعلام کرد. حداد عادل همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان استادان زبان فارسی ایران و مصر و فراهم کردن زمینه ترجمه آثار فارسی به زبان عربی تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در آموزش زبان، آمادگی بنیاد سعدی را برای بهره‌گیری از این فناوری‌ها در خدمت فارسی‌آموزان مصری اعلام کرد.