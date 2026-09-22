کد خبر: 1380941
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

حداد عادل: ایران و مصر دو بال شرقی و غربی جهان اسلام هستند

56 رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و استاد شهریار، در پایتخت مصر گفت: ایران و مصر دو بال شرقی و غربی جهان اسلام هستند.

جوان آنلاین: نشست بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و استاد شهریار، با حضور نمایندگی‌های فارسی زبان و جمعی از استادان، اندیشمندان و علاقه‌مندان به ادب فارسی، در قاهره برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با هدف پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و گرامیداشت مقام استاد شهریار برگزار شد، سخنرانان بر جایگاه فرهنگی و تمدنی زبان فارسی و نقش آن در تقویت پیوند‌های میان ملت‌ها تأکید کردند.

«مجتبی فردوسی‌پور»، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره، در سخنرانی خود ضمن تبریک روز شعر و ادب فارسی، به جایگاه این زبان در پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی ایران اشاره کرد و نقش شعر را در بازتاب اندیشه، حکمت و عرفان مورد تأکید قرار داد. وی همچنین جایگاه برجسته استاد شهریار را در تداوم سنت ادبی فارسی ستود.

فردوسی‌پور با اشاره به پیوند‌های فرهنگی و ادبی جهان اسلام و اشتراکات زبانی ایران و مصر، بر ظرفیت شعر فارسی در ایجاد تفاهم میان ملت‌ها تأکید کرد و زبان فارسی را «پلی فرهنگی میان تهران و قاهره» دانست. وی در ادامه ضمن اشاره به جایگاه ادبی و شعری رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از نقش شعر و ادبیات در تقویت پیوند‌های فرهنگی و انتقال مفاهیم انسانی سخن گفت.

«غلامعلی حداد عادل»، رئیس بنیاد سعدی و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در سخنرانی خود با اشاره به جایگاه ایران و مصر به‌عنوان دو بال شرقی و غربی جهان اسلام، بر پیشینه تمدنی و روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه دو کشور تأکید کرد. وی با اشاره به سابقه تدریس زبان فارسی در دانشگاه‌های مصر، آمادگی بنیاد سعدی را برای انتقال تجربیات و منابع آموزشی زبان فارسی به مراکز علمی مصر اعلام کرد. حداد عادل همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان استادان زبان فارسی ایران و مصر و فراهم کردن زمینه ترجمه آثار فارسی به زبان عربی تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در آموزش زبان، آمادگی بنیاد سعدی را برای بهره‌گیری از این فناوری‌ها در خدمت فارسی‌آموزان مصری اعلام کرد.

برچسب ها: حداد عادل ، ایران ، مصر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار