جوان آنلاین: علی قمصری که از ۳۰ مردادماه کنسرت «آنچه نگذشت...» را تا اواسط شهریورماه در تالار وحدت روی صحنه برده بود، اعلام کرد بهزودی این کنسرت را در شهرهای جنوبی کشور روی صحنه میبرد.
به گزارش مهر، او با اعلام این خبر نوشت: «بهزودی طبق قول قبلیام اجراهای خارج از تهران را با جنوب ایران، ماهشهر، اهواز و آبادان آغاز خواهیم کرد.
«آنچه نگذشت...» را با همان شکوهی که در تالار وحدت تهران داشت به جنوب خواهیم برد. آخرین بار در اهواز در کنار اقوام خوزستانی نواختم که خاطرهای فراموش نشدنی برایم ساخت این بار در کنار قطعاتم، موسیقی عربی، بختیاری، دزفولی و شوشتری را نیز اجرا خواهیم کرد.
با سفری زمینی به خوزستان، روحم را پرواز خواهم داد و یک بار دیگر طعم فلافل لشکرآباد، قهوههای پرتکرار، آبتنی در کارون و پیادهروی روی پلهایش و دیدار با دوستان اهوازیام را میچشم. جنگ نمیتواند هنر را شکست دهد.»