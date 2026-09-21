پورمحمدی: طرفدار مذاکره مستقیم ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستیم

جوان آنلاین: سید حمید پورمحمدی معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد استقلال جمهوری ارمنستان با تبریک این روز به دولت و ملت دوست و همسایه اظهار کرد: روابط ایران و ارمنستان با ریشههای عمیق تاریخی و مبتنی بر حُسن همجواری و پیوندهای دیرین فرهنگی و انسانی است در طول بیش از ۳ دهه این روابط دو کشور همواره جریان داشته و مسیر رو به رشدی را طی کرده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت و اطمینان دارد مرز دو کشور مرز دوستی باقی خواهد ماند.
وی افزود: در چند سال اخیر شاهد روندی مثبت و پرتحرک در روابط ایران و ارمنستان هستیم توسعه روابط در همه ابعاد، جزو راهبردهای ماست و توسعه در حوزه انرژی، برق، گاز، حملونقل، فرهنگ و گردشگری همکاری مطلوبی دارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و ارمنستان بیان کرد: ارتباطات مردمی و انسانی بین دو کشور در جریان است و شرکتهای فنی مهندسی ایرانی، اجرای پروژههای عمرانی در ارمنستان را دنبال میکنند؛ احداث کریدور خلیج فارس - دریای سیاه جزو راهبردهای دو کشور است.
وی افزود: برای من جای افتخار بود که چندی پیش به همراه همکاران ارمنستانی در مراسم آغاز ساخت تونل گاژاران در استان سیانیک حاضر بودم ارمنستان به عنوان همسایه ما در منطقه مهم قفقاز جایگاه ویژهای در سیاستهای ما دارد.
پور محمدی تاکید کرد: صلح در قفقاز یک سیاست راهبردی است و ما در عین حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگان، با توسل به زور در منطقه قفقاز مخالفیم و این منطقه نباید به عرصه رقابتهای ژئوپولیتیکی تبدیل شود.
معاون رییس جمهور خاطر نشان کرد: حضور نیروهای فرامنطقهای در قفقاز صلح را به خطر میاندازد و اختلافات باید به دست خود کشورهای منطقه حل و فصل شود در همین راستا طرفدار مذاکره مستقیم ارمنستان و آذربایجان هستیم و از روند صلح منطقه حمایت میکنیم.
معاون رییسجمهور برای ارمنستان صلح و توسعه روزافزون آرزو کرد و خواستار گسترش همکاریهای ایران و ارمنستان شد.