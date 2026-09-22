کد خبر: 1380805
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۰
ورزش » ساير
فرار از شکست هم سرمربی یونایتد را ناامید نکرد

منچستر در بحران کریک روی ابر‌ها

1 منچستریونایتد آن‌قدر ضعیف شده که فرار از شکست و گرفتن یک امتیاز یک موفقیت برای مایکل کریک و تیمش محسوب می‌شود
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: منچستریونایتد آن‌قدر ضعیف شده که فرار از شکست و گرفتن یک امتیاز یک موفقیت برای مایکل کریک و تیمش محسوب می‌شود. 
تعطیلات لیگ برتر انگلیس در حالی آغاز شد که شیاطین‌سرخ چیزی نمانده بود در زمین فولام بازنده شوند و سه امتیاز دیگر هم از کف‌شان برود. یونایتد فرار از باخت را مدیون گل دیرهنگام متیوس کنیاست که توانست بازی را به تساوی یک – یک بکشاند. 
بازی در ورزشگاه کریون کاتیج سخت‌تر از حد تصور پیش رفت؛ بعد از یک نیمه ضعیف گل‌به‌خودی لیساندرو مارتینز در دقیقه ۶۳ آب سردی بود بر پیکر ضعیف منچستر. شاگردان کریک برای زدن گل مساوی جان سرمربی را به لبش رساندند تا اینکه کنیا در دقیقه ۸۹ شیاطین را به هدفشان رساند و تیم را از یک باخت دیگر نجات داد. 
نتایج ضعیف، من‌یونایتد را به رده دوازدهم تبعید کرده و با ادامه این روند به محض از سرگیری مسابقات لیگ باید منتظر از دست رفتن امتیاز‌های بیشتری باشیم. منچستریونایتد بعد از تعطیلات فیفادی میزبان تاتنهام خواهد بود و تا اینجا نیز از پنج مسابقه پنج امتیاز کسب کرده است! توقف برابر اورتون، باخت در دربی منچستر و حالا از دست دادن امتیاز مقابل فولام. ضمن اینکه کریک تیمش به دست برایتون از جام اتحادیه حذف شد و فرصت کسب یک جام از دست رفت. آماری که یونایتد تا اینجا از خود به جا گذاشته، تکرار نتایج ضعیف فصل ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴ است؛ در آن فصل تیم لوئیز فان‌خال هم بعد از پنج بازی فقط پنج امتیاز گرفته بود و بدترین عملکرد تاریخ منچستر در لیگ انگلیس به ثبت رسید. 
مثل همیشه سرمربی یونایتد از روند تیمش تعریف کرد و آن را امیدوارکننده خواند. با اینکه خون هواداران به جوش آمده و انتقاد‌ها از مایکل کریک افزایش یافته، اما آقای سرمربی اهمیتی به فشار‌ها و انتقاد‌ها نمی‌دهد: «از انرژی تیم در این بازی خوشحالم و فکر می‌کنم نکات مثبت زیادی برای یادگیری وجود دارد. البته که باید در برخی جزئیات بهتر شویم، اما نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دیدم. چیزی که واقعاً مرا آزار می‌دهد، نتیجه نگرفتن است، نه انتقادها. به هیچ‌وجه فکر نمی‌کنیم شرایط عالی است. به پیروزی در مسابقات نیاز داریم و این اصل ماجراست. وظیفه داریم در زمین بدرخشیم تا هواداران همچنان با قدرت فریاد بزنند و تشویق کنند.»
درحالی‌که خبری از گلزنی رشفورد نیست، اما کریک معتقد است پیروزی حق منچستر بوده است: «به نظر من ما باید بازی را می‌بردیم. موقعیت‌های کافی برای پیروزی خلق کردیم. دروازه‌بان آنها بهترین بازیکن زمین شد و ما دو بار هم تیر دروازه را لرزاندیم! بازی خیلی خوبی ارائه کردیم، اما فوتبال همین است؛ گاهی توپ نمی‌خواهد وارد دروازه شود. خوشحالم تیم بعد از گل دریافتی، از هم نپاشید. می‌توانستیم تسلیم شویم، اما واکنش خوبی داشتیم. شرایط ما در پایان بازی، همان نکته مثبتی است که با خودمان به خانه می‌بریم. مارکوس رشفورد در این بازی تهدید جدی برای حریف بود. مارکوس در موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای قرار گرفت و به راحتی می‌توانست دبل کند. توپ‌ها کمی با او قهر هستند، اما قول می‌دهم ورق برمی‌گردد. گل‌ها برای او از راه می‌رسند، حتماً می‌رسند. مجبور شدیم او را بیرون بکشیم، چون کمی احساس درد و مشکل داشت. مارکوس را می‌شناسیم و می‌دانیم چطور بهترین بازی را از او بگیریم و به این کار ادامه خواهیم داد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: منچستریونایتد ، مسابقات ، فوتبال
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