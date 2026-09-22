شکست سنگین هندبال به بحرین و فینالیست شدن چهار ژیمناست ایران، مهم‌ترین اتفاق دومین روز از مسابقات آسیایی ناگویا بود

جوان آنلاین: شکست سنگین هندبال به بحرین و فینالیست شدن چهار ژیمناست ایران، مهم‌ترین اتفاق دومین روز از مسابقات آسیایی ناگویا بود.

دومین روز از بازی‌های آسیایی بامداد دوشنبه با چهارمی زهرا کیانی، پرچمدار کاروان ایران در تالو آغاز شد. در مقدماتی تیراندازی نیز هر سه نماینده ایران با ایستادن در جایگاه چهارم از راهیابی به فینال بازماندند. هومر عباسی، اما با حضور در جایگاه نهم ۵۰ متر کرال پشت مردان به فینال صعود کرد، اما با ثبت زمان ۲۰:۲۳ و شکستن دوباره رکورد ایران در فینال، در جایگاه هفتم ایستاد. امیرمطاعی دیگر شناگر ایران نیز با حضور در جایگاه هشتم ۱۰۰ متر قورباغه به فینال راه یافت، اما در این مرحله با ثبت رکورد ۵۷/۰۰/۱ با ایستادن بر رتبه هفتم به کار خود پایان داد. سامیار عبدلی، اما با فاصله ۰۱/۰ ثانیه در ۵۰ متر آزاد مردان از صعود به فینال بازماند.

در ژیمناستیک هم هر چهار نماینده ایران راهی فینال شدند. حمیدی با کسب امتیاز ۸۳۳/۱۲ در بارفیکس، آرمان خدایی با امتیاز ۴۰۰/۱۴ در ماده خرک و سیاوش سیاهی (با امتیاز ۸۶۶/۱۳) و مهدی احمدکهنی (با امتیاز ۶۶۳/۱۳) نیز در دارحلقه. در بوکس، اما علی حبیبی‌نژاد، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران به چین باخت.

کبدی بانوان گام نخست را با پیروزی مقتدرانه (۶۳ بر ۲۰) مقابل میزبان محکم برداشت. هندبال آقایان، اما بعد از باخت نزدیک به کویت، شکست سنگینی برابر بحرین (۳۴ بر ۲۰) متحمل شد. شاگردان ننادکلاییچ ظهر امروز (ساعت ۱۲) در سومین دیدار به‌مصاف کره‌جنوبی می‌روند. تیمی که کسب نتیجه برابر آن آسان نیست. با وجود این همه نگاه‌ها به بازی ۷ صبح روز چهارشنبه ایران با قزاقستان است. دیداری که در صورت پیروزی، صعود هندبال ایران به مرحله حذفی را در پی خواهد داشت.

والیبال ساحلی (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی)، اما کار خود را با پیروزی مقتدرانه (۲ بر صفر) برابر تیمور شرقی آغاز کرد. تیم والیبال ساحلی ۲ ایران (ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نویی) نیز که در گام نخست مالدیو را شکست داد، ساعت ۸:۳۰ امروز در دومین بازی برابر بنگلادش به میدان می‌رود. یک‌چهارم نهایی کاراته با شکست آتوسا گلشادنژاد مقابل ژاپن میزبان همراه بود. تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران، اما در نخستین دیدار با نتیجه ۱۹ بر ۵ ازبکستان را شکست داد و در دومین بازی نیز ژاپن را ۱۸ بر ۱۶ از سد راه برداشت. یک‌هشتم نهایی ساندای بانوان هم با شکست دیانا رحیمی (وزن ۶۰-) و حذف نماینده ایران از این رقابت‌ها همراه بود.

شجاع پناهی، ووشوکار وزن ۶۵- ایران در یک‌هشتم نهایی ساندا حریف ترکمنستانی را شکست داد. تنیس روی میز ایران نیز در مرحله گروهی تیمی برابر اندونزی به پیروزی دست یافت.

اگرچه مسابقه هندبال ایران برابر کره‌جنوبی (ساعت ۱۲) حساس‌ترین رقابت امروز برای کاروان شجره طیبه است، اما در ادامه رقابت ورزشکاران کشورمان در ژاپن، حسین قبله‌نما ساعت ۹ صبح برای کسب مدال به اجرای فرم می‌پردازد. تیم بسکتبال سه نفره نیز ساعت ۹:۲۵ با هنگ‌کنگ دیدار می‌کند. مرحله حذفی میکس دوبل تنیس روی میز هم ساعت ۹:۴۰ آغاز می‌شود. در ادامه مهدی‌کاظمی نماینده وزن ۵۵- ایران در یک‌شانزدهم به مصاف حریف خود می‌رود. کبدی بانوان هم ساعت ۱۱:۴۵ با بنگلادش دیدار می‌کند. رقابت شمشیربازان ایران در انفرادی سابر نیز از ساعت ۱۲:۳۰ آغاز می‌شود و ۳۰ دقیقه بعد، تیم کبدی مردان ایران در نخستین دیدار برابر نپال به میدان می‌رود.

بهمن نصیری، نخستین نماینده ایران در روز چهارم بازی‌های آسیایی است که ساعت ۳:۳۰ در مقدماتی روئینگ تک‌نفره به مصاف حریفان می‌رود. همزمان با این مسابقه، سیدامیرحسین حسینی نیز در مرحله حذفی بازی‌های یارانه‌ای به رقابت می‌پردازد. ساعت ۳:۵۰ فاطمه مجلل در مقدماتی روئینگ سنگین‌وزن قایق خود را به آب می‌اندازد. مجلل همچنین ۴:۱۰ باید در مقدماتی روئینگ سبک‌وزن نیز با حریفان خود به رقابت بپردازد.

امیرحسین محمدپور ساعت ۴ بامداد قایق خود را برای حضور در مقدماتی روئینگ سبک‌وزن به میدان می‌اندازد. ساعت ۴:۳۰ نیز نوبت به رقابت کیمیا زارعی و زینب نوروزی در مرحله مقدماتی روئینگ دو نفره سنگین‌وزن می‌رسد. همزمان با این دیدار مرحله مقدماتی روئینگ دونفره سبک‌وزن و همچنین مرحله حذفی دوبل تنیس روی میز هم برگزار می‌شود.

در ادامه مسابقات قایقرانی، ساعت ۴:۴۰ هانیه خرسندی و سارا فخری قایق خود را در مقدماتی روئینگ دونفره تک‌پارو به آب می‌اندازند. ۴:۵۰ هیوا افضل در مرحله مقدماتی کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر بانوان به رقابت می‌پردازد، ساعت ۵:۱۰ مرحله مقدماتی روئینگ چهارنفره بانوان و همچنین مرحله مقدماتی کایاک زنان برگزار می‌شود که در این مسابقه تانیا کارگرپور و الناز شفیعیان برای ایران در کلاس K۲ کایاک زنان پارو می‌زنند. ضمن اینکه ساعت ۵:۰۳ نیز محمد قاسمی نماینده ایران در مرحله حذفی ۲۰۰ متر آزاد به آب می‌زند.

در ادامه مرحله گروهی کبدی، ایران ساعت ۵:۱۵ با مالزی مصاف می‌دهد. ساعت ۵:۴۵ محمد نعمتی ملی‌پوش وزن ۸۴+ ایران در دور نخست کومیته انفرادی به مصاف حریف خود می‌رود. ساعت ۵:۵۵ مرحله حذفی تنیس روی میز دوبل مردان برگزار می‌شود. ساعت ۶:۳۰ دانیال شه‌بخش نماینده وزن ۶۰- در یک‌شانزدهم بوکس روی رینگ می‌رود. ساعت ۶:۳۰ کبدی بانوان ایران در سومین دیدار خود به مصاف هند می‌روند. مرحله حذفی انفرادی تنیس روی میز دختران نیز ساعت ۶:۳۵ برگزار می‌شود. ساعت ۷،، اما حساس‌ترین رقابت ایران برگزار می‌شود، جایی که هندبالیست‌های ایران با هدف کسب نتیجه برای صعود به مرحله حذفی برابر قزاقستان به میدان می‌روند. ژیمناستیک هنری مردان نیز ساعت ۷:۳۰ برگزار می‌شود.