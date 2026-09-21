 محمد گلریز: امام (ره) با پیشنهاد سرود ملی شدن قطعه «بانگ آزادی» مخالفت کرد 

جوان آنلاین: مراسم گرامیداشت روز بسیج هنرمندان کشور همزمان با سالروز صدور پیام بنیانگذار انقلاب اسلامی به اصحاب فرهنگ و هنر در سالهای پایانی دهه شصت و همچنین فرا رسیدن «هفته هنری بسیج» برگزار شد. محمد گلریز، چهره سرشناس حوزه سرودهای انقلابی در این برنامه که پیشکسوتان مختلف هنری و فرهنگی عرصه انقلاب اسلامی نیز در آن حاضر بودند، خاطرهای در مورد قطعه «بانگ آزادی» و تبدیل این قطعه به عنوان سرود ملی کشور و همچنین علت مخالفت امام خمینی (ره) با این پیشنهاد نقل کرد.
به گزارش «جوان»، همزمان با فرا رسیدن «هفته هنری بسیج» و سالروز صدور پیام بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) به هنرمندان در سال ۱۳۶۷، صبح دیروز مراسم گرامیداشتی به مناسبت روز بسیج هنرمندان کشور در حسینیه جماران برگزار شد.
اگر تأکید امام (ره) بر هنر نبود
محمد گلریز، خواننده آثار و سرودهای انقلابی در این مراسم گفت: واقعاً میتوان گفت حضرت امام خمینی (ره) خدمت بسیار زیادی به هنر ما کرد و اگر تأکید ایشان روی هنر نبود معلوم نبود ما الان در چه شرایطی بودیم.
وی ضمن بیان خاطراتی از دیدار تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی انقلاب در سال ۱۳۵۹ با بنیانگذار انقلاب اسلامی توضیح داد: بنده توفیق این را داشتم در همان ایام همراه با مرحوم احمدعلی راغب، شهید مجید حدادعادل، جناب مجتبی میرزاده و مرحوم حمید سبزواری به بهانه تولید سرودهای انقلابی و سرود شهید مطهری خدمت حضرت امام (ره) برسیم. آن موقع حضرت امام (ره) در محله دربند سکونت داشتند. وقتی به منزل رسیدیم مرحوم حاج احمدآقا در طبقه پایین با ما صحبت کردند و گفتند امام کتابی نوشتهاند که در بیست صفحه از آن در رابطه با موسیقی فرمودهاند که «شما هنرمندان سعی کنید آهنگهایی بسازید که همه سلیقهها خوششان بیاید.»
گلریز افزود: پس از این فرمایشات حاج احمدآقا بود که به طبقه بالا رفتیم و دیدیم حضرت امام با لباسی ساده در اتاقی بزرگ نشستهاند. ما هم تا آن زمان امام (ره) را ندیده بودیم و وقتی با ایشان مواجه شدیم مبهوت چهره نورانی ایشان بودیم و بسیار ممنون بنیانگذار انقلاب شدیم که با فرمایشات ارزشمندشان تنها کسی بودند که از موسیقی حماسی دفاع کردند.
وی ادامه داد: وقتی هنرمندان توسط حاج احمد معرفی شدند، رفتیم دست امام (ره) را بوسیدیم. اما من یک بار دیگر برگشتم و دیدم امام (ره) دستشان را بالا گرفتند و فرمودند: «خدا شما را در پناه اسلام حفظ کند» و به اعتقاد این تأکید ایشان بود که چنین آثار ارزشمندی در دوران دفاع مقدس ساخته و دست هنرمندان در این زمینه باز شد.
گلریز پیش از اجرای سرود تاریخی و ماندگار «این بانگ آزادی است»، با ذکر خاطره دیگری در مورد وسواس دقیق و نگاه ظریف امام راحل نسبت به کلمات مورد استفاده در اشعار و سرودها خاطرنشان کرد: در ایامی قرار بود سرود انقلابی «بانگ آزادی» به عنوان سرود ملی کشور معرفی شود؛ این پیشنهاد از طریق برخی همکاران و دستاندرکاران این عرصه به ایشان پیشنهاد شد. بعد از چند وقت امام خمینی (ره) در این رابطه اظهار نظر کردند و به دلیل اینکه لفظ «الله اکبر» در بخشهایی از آن وجود داشت با این پیشنهاد مخالفت کردند. البته بعداً قرار شد که بخشهایی از این سرود در شعر سرود ملی گنجانده شود که این اتفاق هم میسر نشد.
این خواننده سرودهای انقلابی بعد از اجرای چند اثر موسیقایی تصریح کرد: رهبر شهیدمان همواره تأکید داشتند رمز پیروزی، اتحاد است و در ادامه این روزها رهبر عزیزمان آقا سید مجتبی هم فرمودند: اتحاد، انسجام، مقاومت و حضور مردم عناصری هستند که باعث میشوند در مقابله با دشمن پیروز شویم.
گلریز در پایان اظهار کرد: در شرایطی که مردم بیش از ۲۰۰ روز است در میدان هستند، اما تعدادی از هنرمندان ما در میدان نیستند، من از این هنرمندان و مسئولان میپرسم: چرا نمیآیید؟ از مدیران میخواهم در برابر چنین سکوتی واکنش نشان دهند. ما در این چند روزی که در میدان هستیم، وقتی میخوانیم، واقعاً از شور و شعور مردم در حیرت میمانیم. این نکات درد دلی بود که دوست داشتم در این مراسم به آن اشاره داشته باشم.
تلاش برای توسعه هنر انقلابی و متعهد
حامد شبخیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این مجموعه گفت: تغییراتی در برنامههای سازمان بسیج هنرمندان انجام داده بودیم، اما ایام جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید انقلاب و ایام سوگواری رهبر معظم انقلاب اسلامی، این برنامهها را به تأخیر انداخت، اما از امروز به مناسبت «هفته هنری بسیج» برنامههایی را انجام خواهیم داد که یکی از آنها جایزه ویژهای در حوزه فعالیت هنرمندان بسیجی است و امیدوارم بتوانیم این برنامهها را در قالب رویدادهای ۱۰ روزه برگزار کنیم. وی ضمن گرامیداشت «هفته هنری بسیج» افزود: ما در راستای عمل به پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) خطاب به هنرمندان در سال ۶۷ که توسط رهبر شهیدمان ادامه پیدا کرد و به فضل پروردگار با رهنمودهای رهبر عزیزمان آقا سید مجتبی خامنهای با قدرت پیش میرود، تلاش خود را انجام میدهیم تا بتوانیم در راه توسعه هنر انقلابی و هنر متعهد فعالیتهایی را با همراهی هنرمندان عزیزمان انجام دهیم. هنرمندان آموختهاند که با زبان هنر میتوان از مظلومیت و محرومیت گفت و در برابر ظلم، استبداد و استعمار ایستادگی کرد.
پس از پخش کلیپی از فعالیتهای سازمان بسیج هنرمندان در ماههای گذشته، مراسم رونمایی نمادین از پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و قرائت امیر امیری هنرمند تئاتر انقلاب برگزار شد.
امروز وقت انجام کارهای بزرگ و بینالمللی است
در ادامه این برنامه علیرضا قزوه شاعر پیشکسوت انقلاب نیز عنوان کرد: یکی از صحبتهای رهبر شهید این بود که میگفتند شما شاعران باید منظومهها در تجلیل امام راحل خلق کنید. ایشان همواره از ما کارهای بزرگ میخواستند و تأکید داشتند چنین رویکردی در جان و روح شاعران انقلاب باشد. من هم امیدوارم بسیج هنرمندان در این شرایط رویکرد جدی داشته باشد، کما اینکه امروز ادبیات ما هم باید تغییر کند و ما بر اساس انتظارات بیشتری که در این مسیر هست باید در مدار و مسیر بزرگتری حرکت کنیم.
وی افزود: امروز دیگر مانند دوران ابتدای انقلاب اسلامی زمان آزاد کردن نارنجک نیست، امروز وقتی موشکها و هایپرسونیکها حرف اول را میزنند، وقتی برخیها میخواهند جنایات دوران پهلوی را سفیدشویی کنند، ما باید مسیرمان را جدیتر، بزرگتر و با تغییر ادامه دهیم.
این شاعر با اشاره به حضور پادشاهان ایران در طول تاریخ تصریح کرد: ما ۴۰۰ پادشاه بزرگ داشتیم که به معنای واقعی نقش اساسی در توسعه ایران داشتند، اما بسیاری به واسطه پولهای کثیف رسانههای بیگانه، مشغول تبلیغ برای این پدر و پسر نالایق دوران پهلوی هستند. خیانتهای اینها را باید فریاد زد که خاک این کشور را دادند، اما ما رهبری داریم که به واسطه حضورش و رزمندگان ایران عزیزمان خرمشهر را آزاد کرد و اجازه نداد یک وجب از خاک ایران جدا شود.
وی در پایان تصریح کرد: امروز وقت دفاع از آرمانها و انجام کارهای بزرگ و بینالمللی است و شما هنرمندان باید دفاع کنید. من دیگر امیدی به خیلی جاها ندارم، اما بسیج هنرمندان میتواند با تفکر بسیجی کارهای بزرگ کند.
رونمایی از نقاشی چهره هنرمند شاخص سال ۱۴۰۵ شهید پوریا شهبازی و تجلیل از خانواده این شهید بخش دیگری از مراسم بود.