جوان آنلاین: خانه سینما درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری تسلیت گفت و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم از خداوند آرزوی صبر و آرامش دارد.

سیروس ابراهیم‌زاده در فیلم‌هایی همچون حسن کچل، ستارخان، کمال‌الملک، هتل کارتن، شمعی در باد، مسافر ری، چهره، همسر، تحفه‌ها، مجسمه، مکس، شام عروسی، تله، سوغات فرنگ و ... و بسیاری دیگر سریال و تئاتر نقش‌آفرینی داشته است.

آخرین فیلمی که از او، در سینما اکران شده به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد؛ «تاکسی نارنجی» به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده.

او همچنین در سریال‌های آرایشگاه زیبا، ولایت عشق، گالش‌های مادر بزرگ، عطر گل یاس، کاکتوس و... نقش‌آفرینی داشت و تندیس زرین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را از چهارمین جشن خانه سینما برای بازی در «مومیایی ۳» در سال ۱۳۷۹ دریافت کرد.

ابراهیم‌زاده زاده ۱۲ فرردوین ۱۳۱۶ و دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر از انگلستان بود. ابراهیم‌زاده را خیلی‌ها با آن کلام و بیان خاص به یاد می‌آورند؛ بازیگری با سابقه در سینما تئاتر و تلویزیون که بیشتر به همان عنوان بازیگر شناخته می‌شود، اما او وجه دیگری هم در شاعری و نمایشنامه‌نویسی داشت.