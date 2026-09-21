برخورد با مسببان اصلی فراموش نشود

جوان آنلاین: برگزاری مسابقه دوی ماراتن بانوان در بوستان ولایت همزمان با برپایی رزمایش جان فدایان ایران در تهران از آن دست موارد مشکوک است که به نظر میرسد با شیطنت خاص طراحی و اجرا شده است. موضوعی که باید مورد توجه نهادهای بالا دستی قرار گیرد و برخورد مناسب با برگزار کنندگان وحتی صادر کنندگان مجوز آن بعنوان مسببان اصلی صورت گیرد.
در مورد برگزاری این مسابقه هر چند مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران توضیحاتی داد، اما این توضیحات بیشتر بدرد خود آقای ستوده نژاد میخورد تا اینکه پاسخ مناسبی به برگزاری مشکوک این مسابقه باشد.
حبیب ستودهنژاد در این باره به تسنیم گفت: «مجوز لازم برای برگزاری این رویداد توسط شورای تأمین استان تهران صادر شده بود و به لحاظ قانونی هیچ مشکلی وجود نداشت. قبل از شروع رقابت از ورزشکاران تعهدنامه رعایت مسائل فنی، اخلاقی و شئونات اسلامی گرفته شده بود و مسئولیت این بخش نیز با خودِ ورزشکاران بود. پیش از مسابقه نیز نوعی سربند در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت. نزدیک به ۹۵ درصد شرکت کنندگان مسائل را رعایت کردند و هیچ مشکلی وجود نداشت، اما شاید در بدبینانهترین حالت، ۵ درصد افراد در فضای دیگری حرکت میکردند که به آنها در طول مسیر تذکرات لازم داده میشد. عوامل اجرایی از سوی برگزارکننده و همچنین حراست در طول مسیر حضور داشتند و هر زمان که نیاز بود، تذکرات لازم را دادند و حتی از حضور برخی از آنها جلوگیری شد.»
صرف نظر از دلایل غیر منطقی و توجیههای عجیب جناب مدیر کل برای برگزاری و برخورد با خاطیان این مسابقه مشکوک چند سئوال مطرح است. سئوال اول را باید از شورای تامین استان تهران پرسید که چگونه اینکه و در شرایطی که میدانسته در تاریخ ۲۷ شهریور ماه رزمایش جان فدایان ایران برگزار میشود و بصورت طبیعی تمام هم وغم و توان مسئولان و نیروهای نظارتی و حراستی و امنیتی پایتخت متوجه برپایی این رزمایش است مجوز برگزاری مسابقه دوی ماراتن صادر کرده است؟
دوم اینکه اگر مجوز صادر کرده ایند حالا چرا حرف از برخورد میزنید؟ هر چند که خوب میدانیم برخوردی هم در کار نخواهد بود که اگر بود با موارد متعدد قبلی برخورد میکردید. حالا به فرض اینکه قرار به برخورد با متخلفان هم باشد اول باید با برنامه ریزان و برگزار کنندگان این مسابقه و صادر کنندگان مجوز آن برخورد شود که بصورت کاملا مشکوک چنین برنامهای را همزمان با رزمایش جان فدایان ایران تدارک دیدهاند. برنامهای که مشخص است در شرایط عادی هم حتما حاشیههایی خواهد داشت و حتما عدهای در آن شیطنت خواهند کرد.
سوال سوم اینکه بنا به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران اگر مسئولیت رعایت شئونات با خود ورزشکاران بوده پس شما آن میان چه کاره بودهاید؟ شما کجا تشریف داشتید که حالا حرف از برخورد با ۵ درصد متخلف میزنید؟
آقایان سینه جلو میدهند و صدا صاف میکنند و از برخورد حرف میزنند. با چه مجوزی میخواهید برخورد کنید حتما آن را هم مثل مجوز مسابقه خودتان صادر میکنید. شما که امروز خودتان را نگران نشان میدهید باید همان روز که مجوز مسابقه را صادر کردید نگران عواقب آن هم میشدید. حالا همانطور که بصورت مشکوک مسابقه برگزار کردید مشکوک هم از برخورد حرف میزنید. اگر در برخوردتان صادق هستید اول یقه خودتان را بگیرید بعد به شرکت کنندگان ایراد وارد کنید.
در این میان نهادهای بالا دستی هم نباید بی تفاوت باشند. باید با برگزار کنندگان و صادر کنندگان مجوز این مسابقه مشکوک برخورد شود تا دیگر این قبیل شیطنتها صورت نگیرد. نباید در سایه برخورد با چند ورزشکار مسببان اصلی این برنامه مشکوک از پاسخگویی و تنبیه و مجارات فرار کنند. نباید بهانه بدست عدهای داد که اشتباهات و سوء مدیریت و اقدامات شائبه برانگیز خود را به گردن مردم بیاندازند و برای کشور هزینه تراشی کنند و صد البته خوراک تبلیغاتی به رسانههای معاند و دشمن بدهند.
در پی برگزاری این مسابقه و حواشی آن دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد. با ورود دادستانی تهران، علیه عوامل و دستاندرکاران برگزاری این رقابت اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد.