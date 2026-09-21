کد خبر: 1380753
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهان همچنان در خطر است

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهان همچنان در خطر است رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهان همچنان با خطراتی از جمله تورم سرسخت، افزایش هزینه پرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی روبه‌رو است.

جوان آنلاین: از چاینادیلی، کریستالینا جورجیوا در گفت‌وگویی در «مجمع اقتصادی قطر» در نیویورک گفت: تورم همچنان سرسخت است. انتظار نداریم این مشکل به‌سرعت حل شود و این بدان معناست که بسیاری از بانک‌های مرکزی باید سیاست پولی خود را انقباضی‌تر کنند.

به گزارش ایرنا، وی با این ادعا که به‌رغم این خطرات، اقتصاد جهانی تاکنون تاب‌آوری بیشتری از انتظاری از خود نشان داده است، یادآور شد که «ممارست برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها، هزینه و دشواری پرداخت بدهی‌ها را نیز افزایش داده است. درباره ضرورت تثبیت و سامان‌دهی مالی دولت‌ها درک و اجماع زیادی وجود دارد، اما اقدام عملی انجام‌شده در این زمینه کافی نیست.»

رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین نسبت به خطرات احتمالی ناشی از تامین مالی چرخشی در سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی هشدار داد و گفت که باید «باید نسبت به این موضوع هوشیار باشیم.»

جورجیوا هشدار داد که «در صورتی که هوش مصنوعی ناامیدکننده ظاهر شود، با توجه به انتظارات بالایی که از آن داریم، و اگر این انتظارات برآورده نشوند، این ناامیدی می‌تواند به یک شوک بالقوه برای کل سیستم بدل شود.»

وی اضافه کرد: مخاطرات مربوط به تامین مالی هوش مصنوعی «به طور عمده در آمریکا متمرکز است»، در حالی که بسیاری از بازیگران دیگر در آسیا و اروپا نیز در زنجیره تامین هوش مصنوعی حضور دارند.

به گفته وی، پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد جهان که قرار است در ماه اکتبر منتشر شود، بازتاب‌دهنده این واقعیت خواهد بود که مخاطرات همچنان بالا باقی خواهند ماند.

اظهارات جورجیوا در حالی است که جنگ خودخواسته آمریکا علیه ایران، قیمت سوخت را در سراسر جهان افزایش داده و در نقاط مختلف دنیا، معترضان خشمگین را به خیابان‌ها کشانده و اقتصاد کشور‌هایی را تحت فشار قرار داده است که هیچ ارتباطی با این جنگ ندارند.

در عین حال، رئیس صندوق بین‌المللی پول مدعی شد «اینکه رشد اقتصادی در بازه حدود سه درصد باقی بماند، با توجه به تمام شوک‌هایی که در این مدت تجربه کرده‌ایم، دستاوردی بسیار بزرگ است.»

جورجیوا در پایان گفت: باید محتاط و هوشیار باشیم. مخاطرات همچنان بالا هستند و عدم‌قطعیت به هنجار جدید تبدیل شده است.

برچسب ها: صندوق بین المللی پول ، اقتصاد جهان ، رشد تورم
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