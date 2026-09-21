جوان آنلاین: ژاوی هرناندس دوران جدیدش بهعنوان سرمربی هلند را آغاز کرده؛ مسیری که با دقت زیادی دنبال میشود، چرا که او اولین سرمربی خارجی تاریخ این تیم است.
به گزارش ایسنا، هلند در فیفا دی پیش رو چهار بازی در لیگ ملتها دارد: مقابل آلمان، دو بار با صربستان و یونان.
تصمیمهای مهم ژاوی:
سرمربی اسپانیایی در اولین تصمیم مهمش، ممفیس دیپای را از تیم ملی خط زد. او در این زمینه گفت: رابطه خوبی با دیپای دارم. دلایلم را برای خط زدن او توضیح دادم و فکر میکنم او با بلوغ و پختگی رفتار کرد.
او درباره ادامه کاپیتانی فاندایک در تیم ملی هلند نیز گفت: ویرژیل همچنان کاپیتان است، چون رهبر خوبی است. گفتوگوی خوبی با او داشتم. به لیورپول سفر کردم و با او صحبت کردم. ما به او در ترکیب تیممان نیاز داریم. چهار بازی در زمان بسیار کوتاه داریم و باید حداکثر امتیاز را از این چهار بازی کسب کنیم.
سرمربی سابق بارسلونا که با این تیم قهرمانی در لالیگا را به دست آورده همچنین میخواهد زبان هلندی یاد بگیرد تا بتواند سرود ملی این کشور را بخواند. ژاوی با اشاره به این موضوع گفت: تلاش خواهم کرد تا زبان هلندی یاد بگیرم، اما به زمان نیاز دارم.
غایبان:
جاستین کلایورت و دنیل مالن به دلیل مصدومیت از فهرست تیم ملی هلند کنار رفتند و دو بازیکن جدید جایگزین آنها شدند. غیبت مالن، مهاجم رم که از زمان حضورش در ایتالیا ۲۰ گل و ۲ پاس گل در ۲۲ بازی ثبت کرده، ضربه سختی برای ژاوی است.
هلند از زمان یورو ۱۹۸۸ هیچ عنوان رسمی کسب نکرده و ژاوی ماموریت دشواری برای تغییر این وضعیت دارد.