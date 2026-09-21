جوان آنلاین: علاقهمندان میتوانند از ساعت ۹ الی ۱۷ با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از تالارهای هشتگانه، سراسرنمای مقاومت و سایر بخشهای این مجموعه بازدید نموده و به صورت مستند با روایت تاریخی و حماسی کشورمان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شوند.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچون سنوات گذشته در طول هفته دفاع مقدس با برنامههای متنوع فرهنگی، میزبان عموم مردم خواهد بود.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکی از جاذبههای گردشگری تهران است که در کنار مجموعههایی مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستانهای جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی عباسآباد (تهران) احداث شده است.