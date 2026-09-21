کد خبر: 1380736
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

رایگان شدن بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس

2 همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بازدید عموم مردم از بخش‌های مختلف موزه از تاریخ ۳۰ شهریور ماه تا ۱۷ مهر ماه رایگان خواهد بود.

جوان آنلاین: علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ الی ۱۷ با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از تالار‌های هشتگانه، سراسرنمای مقاومت و سایر بخش‌های این مجموعه بازدید نموده و به صورت مستند با روایت تاریخی و حماسی کشورمان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شوند.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچون سنوات گذشته در طول هفته دفاع مقدس با برنامه‌های متنوع فرهنگی، میزبان عموم مردم خواهد بود.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران است که در کنار مجموعه‌هایی مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی عباس‌آباد (تهران) احداث شده است.

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، تهران
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