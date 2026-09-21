یارانه شهریور واریز شد

جوان آنلاین: سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریور ماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۵۰۳ نفر از سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.
این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.
بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۸۱۸ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود؛ بنابراین گزارش، یارانه دهکهای اول تا سوم که بیستوپنجم هر ماه واریز میشود، به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و یارانه دهکهای چهارم تا نهم که پایان هر ماه واریز میشود، به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است.