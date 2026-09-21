پایان بزرگترین جشنواره استعدادیابی والیبال کشور

جوان آنلاین: به نقل از فدراسیون والیبال، نخستین جشنواره استعدادیابی والیبال پسر ایران با نام «اوج» از ۲۵ تا ۳۰ شهریورماه به میزبانی قزوین برگزار شد و حدود ۵۰۰ نوجوان زیر ۱۵ سال پسر از سراسر کشور در آن حضور داشتند.

"عدالت سراسری" یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ارکان آرمان چهاردهم والیبال ایران است که بر این اساس و طبق ماموریت تعریف شده، کمیته استعدادیابی پس از ماه‌ها بررسی و برنامه ریزی طرحی با نام اوج را تهیه، تنظیم و مرحله نخست آن را در قزوین و در گروه جنسیتی پسران اجرا کرد.

این طرح که در آخرین جلسه هیات رئیسه فدراسیون در ششم مرداد ماه و جلسه بررسی عملکرد فدراسیون والیبال با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونیش رونمایی شده بود، ازسوی دکتر احمد دنیا مالی مورد توجه قرار گرفت و بر اجرای هر چه دقیق‌تر و ارائه گزارش آن تاکید شد.

بر این اساس طرح اوج یا نخستین دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران برای رده سنی زیر ۱۵ سال پسر کشور با شعار استعدادیابی امروز؛ افتخار فردا؛ برای نخستین مرتبه با این ابعاد برگزار شد که حدود ۵۰۰ والیبال نوجوان دهه نودی پسر که زیر ۱۵ سال داشتند در آن شرکت کردند و براساس معیار‌های مشخص و خاص مورد ارزیابی قرار گرفتند تا بازیکنان مستعد از تمامی استان‌ها و مناطق کم برخوردار فرصتی عادلانه برای معرفی توانایی‌های خود داشته باشند.

از آنجایی که هدف فدراسیون والیبال و کمیته استعدادیابی، ایجاد یک «مسیر توسعه پایدار استعدادیابی» به جای انتخاب مقطعی و کوتاه‌مدت و ایجاد فرصتی برابر برای ورود به مسیر قهرمانی ملی است، ممنوعیت نتیجه‌گرایی و استفاده از نظام ارزیابی عملکرد توسعه‌ای در دستور کار این جشنواره استعدادیابی قرار داشت و قرار است این ساختار به‌صورت سالانه، سیستماتیک و پویا در راستای تشکیل کمپ‌های ویژه تیم ملی پیگیری شود.

همچنین در این جشنواره اساتید و مدرسین بین المللی و با تجربه ایرانی سمینار‌های دانش‌افزایی برای مربیان و کارگاه‌های انگیزشی و آموزشی مانند ورکشاب برای بازیکنان به صورت جداگانه با عناوین مختلف از جمله حلقه‌های مفقوده در مربیگری والیبال پایه و روانشناسی و شخصیت شناسی بازیکنان پایه (محمدرضا تندروان)، رهبری در دریافت و توپگیری (عبدالرضا علیزاده)، ذهن قهرمان (علیرضا بهبودی)، اصول مربیگری و کوچینگ در والیبال پایه (غلامرضا مومنی مقدم)، تجربیات یک بازیکن المپیکی (حمزه زرینی)، پرورش استعداد‌ها و مفهوم انحراف بالیدگی (اسماعیل کریمی)، هوش بازی (محمدطاهر وادی)، اصول بنیادی در آموزش والیبال پایه (ابراهیم وادی) و اصول اولیه بدنسازی در رده‌های پایه (محمدرضا زرین کمر) برگزار کردند تا داشته‌های خود را با شرکت کنندگان به اشتراک بگذارند.

تفاوت عمده این دوره از استعدادیابی با دوره‌های قبل این بود که میانگین قدی در آن اعمال و اجباری شد و تیم‌ها نمی‌توانستند از یک رنج قدی مشخص بازیکن کوتاه‌تر به مسابقات بیاورند. همچنین تمام استان‌ها ملزم به حضور در این جشنواره بودند و این موضوع به عنوان امتیاز عملکردی هیات‌های استانی نیز در نظر گرفته شده بود.

همچنین در این دوره جشنواره استعدادیابی به برد و باخت بازی‌ها امتیاز ندادند و مسابقات به صورت زمان‌محور و در سه تایم ۱۵ دقیقه‌ای برگزار شد تا سیستم پایه از نتیجه‌گرایی دور شود. این ساختار با الگوبرداری از سیستم پنج کشور صاحب‌نام والیبال دنیا و در کنار تجربیات والبیال ایران طراحی شده بود.

حضور ۷۹ تیم و ۴۷۴ بازیکن در قالب ۱۰ گروه هشت تیمی در رقابت‌های این جشنواره که به جای تعیین تیم اول و دوم، فاکتور‌هایی مانند بلندقدترین تیم، بلندترین بازیکن، بهترین کوچینگ مربیان و انضباط تیمی ملاک ارزیابی و امتیازدهی بود، به گونه‌ای اجرا شد که همه بازیکنان الزاماً وارد زمین شدند و بازی کردند تا استعداد‌های برتر شناسایی و برای حضور در سه کمپ منطقه‌ای اصلی کشور معرفی شوند و زیر نظر مربیان به مسیر رشد خود ادامه دهند.

مراسم افتتاحیه بزرگترین جشنواره ورزشی کشور (اوج) نیز با همکاری خوب هیات والیبال استان قزوین برگزار شد و مسئولین سیاسی و ورزشی کشور و استان قزوین از جمله معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، رئیس فدراسیون والیبال، فرماندار و شهردار قزوین، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، مدیرکل ورزش و جوانان قزوین، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استاندار قزوین، سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش، ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان، امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون و …. در آن شرکت کردند تا اهمیت این رویداد را دو چندان کنند.

در نهایت می‌توان گفت که طرح «اوج» برنامه‌ای مقطعی نیست، این طرح کاملاً مستمر خواهد بود تا لیگی درون‌کمپی چهار فصله طراحی شده باشد و استعداد‌های شناسائی شده در تمام طول سال با یکدیگر بازی کنند و رشد خود را تداوم بخشند. همچنین برای بازیکنان دیررس و دیربلوغ که ممکن است در مقطع فعلی به دلیل اختلاف جزئی در قد انتخاب نشوند، اما در آینده رشد قدی داشته باشند، سیستم جایگزینی و ورود مداوم تعریف شده است.

برگزاری روزانه ۵۰ مسابقه در سه ست ۱۵ دقیقه تایمی که برنده و بازنده نداشت برای افزایش تجربه بازی بازیکنان شرکت کننده اهمیت زیادی داشت، زیرا تجربه و تعداد بازی بیشتر برای آینده این بازیکنان مهم است و تا روز آخر همه تیم‌ها بازی کردند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه برد و باخت در این جشنواره ملاک نبود، بازیکنان بدون استرس و با انگیزه بسیار خوب در مسابقات شرکت کردند و جنگندگی بسیار خوبی در زمین به نمایش گذاشتند و در نهایت در آخرین روز جشنواره نیز به تمامی بازیکنان مدال طلا اهدا شد.

بیش از ۱۲۰ بازیکن پس از پایش‌ها و ملاک‌های مد نظر انتخاب شدند که این بازیکنان تمرینات خود را در سه کمپ تیم‌های ملی و زیر نظر مربیان پرورشی در آینده پیگیری خواهند کرد.