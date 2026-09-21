هزینه اجاره نفتکش به دلیل جنگ علیه ایران ۱۲ برابر شد

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ؛ هزینه اجاره یک فروند سوپرنفتکش برای حمل نفت از خلیج فارس به آسیا، که یکی از مسیر‌های معیار در بازار نفتکش‌ها به شمار می‌رود، تنها در چند ماه ۱۲ برابر شده و به رکورد روزانه ۱.۱ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش تسنیم، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، زمانی گفته بود هرگاه بحرانی رخ می‌دهد، نخستین پرسشی که در واشینگتن مطرح می‌شود این است: «نزدیک‌ترین ناو هواپیمابر کجاست؟» این پرسش همچنان در شرایط بحرانی اهمیت خود را حفظ کرده است؛ به‌ویژه اکنون که آمریکا در تنگه هرمز در برابر ایران قرار گرفته است. با این حال، برای صنعت کشتیرانی ممکن است پرسش مهم دیگری مطرح باشد: «نزدیک‌ترین نفتکش‌ها کجا هستند و آیا تعدادشان برای پاسخگویی به نیاز بازار کافی است؟»

پاسخ فوری به بخش دوم این پرسش، «خیر» است. نرخ‌های حمل‌ونقل به‌خوبی وضعیت را نشان می‌دهند. بزرگ‌ترین نفتکش‌های جهان که با عنوان «نفتکش‌های بسیار بزرگ» یا VLCC شناخته می‌شوند، اکنون به نرخ‌های روزانه‌ای دست یافته‌اند که غول‌های صنعت کشتیرانی، را نیز شگفت‌زده کرده است و با تداوم تنش‌ها این وضعیت همچنان ادامه دارد.