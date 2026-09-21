مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سهم حدود ۷۰ درصدی قاچاق در بازار لوازم آرایشی گفت: بیش از ۹۰ درصد لوازم آرایشی قاچاق، تقلبی و غیراصل هستند.

جوان آنلاین: رضا موسی‌زاده، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتگو با مهر درباره وضعیت بازار لوازم آرایشی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، فاقد اصالت هستند و نمونه‌های تقلبی و غیر اورجینال در این بازار سهم بالایی دارند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها، بیش از ۹۰ درصد لوازم آرایشی قاچاق، کالاهای تقلبی و غیر اورجینال هستند و به همین دلیل لازم است مصرف‌کنندگان در هنگام خرید، توجه بیشتری به محل تهیه محصولات داشته باشند.

موسی‌زاده تأکید کرد: توصیه می‌شود شهروندان لوازم آرایشی مورد نیاز خود را از واحدهای صنفی مجاز دارای پروانه و مراکز معتبر تهیه کنند تا امکان اطمینان از سلامت و اصالت کالا افزایش یابد.

وی درباره برنامه‌های حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی لوازم آرایشی نیز گفت: حمایت از تولیدکنندگان داخلی یکی از موضوعات مهم در این حوزه است و باید زمینه برای تقویت تولید داخل و حضور محصولات ایرانی در بازار فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایندها ادامه داد: همچنین لازم است کالاهایی که از مسیرهای مرزی وارد کشور می‌شوند، در چارچوب ضوابط مشخص قرار گیرند و محصولات وارداتی دارای شناسنامه و قابلیت رهگیری باشند تا امکان نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از ورود کالای تقلبی فراهم شود.

موسی‌زاده با اشاره به اینکه سهم کالاهای قاچاق در بازار لوازم آرایشی حدود ۷۰ درصد است، گفت: ساماندهی این بازار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از حمایت از تولیدکنندگان داخلی گرفته تا شناسنامه‌دار کردن کالاهای وارداتی و تقویت نظارت بر شبکه توزیع.