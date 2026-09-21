کد خبر: 1380693
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۲
سیاست » اخبار کلی

سردار ابن‌الرضا: قدرت دفاعی ایران محصول تلاش نسل‌های پی‌درپی از فرزندان این سرزمین است

سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس،تصریح کرد: امروز قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران حاصل یک مقطع یا یک مجموعه محدود نیست بلکه محصول سال‌ها مجاهدت، دانش‌اندوزی، تجربه‌اندوزی و تلاش نسل‌های پی‌درپی از فرزندان این سرزمین است.

جوان آنلاین: متن پیام سردار سرتیپ ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، یادآور یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران و نماد اراده ملتی است که در دفاع از استقلال، عزت، شرف و تمامیت ارضی کشور، با تکیه بر ولایت مداری، ایمان، شجاعت، وحدت و مقاومت حماسه‌ای ماندگار آفرید.

دفاع مقدس هشت‌ساله تنها یک دوره تاریخی از مقاومت ملت ایران نیست؛ مدرسه‌ای بزرگ از تجربه، خودباوری، مجاهدت و مسئولیت‌پذیری ملتی بزرگ است که آثار و دستاوردهای آن، مسیر حرکت کشور در عرصه دفاعی را برای نسل‌های پس از آن ترسیم کرده است. امروز نیز ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از همین تجربه ارزشمند، در برابر جنگ‌های تحمیلی اخیر، بار دیگر ضرورت صیانت از امنیت و منافع ملی و اهمیت آمادگی مستمر برای دفاع از کشور را به اثبات رساندند.

وجه مشترک همه این مقاطع، اراده و خواست ملت ایران برای حفظ کیان کشور و ایستادگی در برابر هرگونه تعرض به استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی با تکیه بر ارزش‌های الهی، اسلامی و ملی است؛ اراده‌ای که در طول دهه‌های گذشته، از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده و امروز در قالب توانمندی‌های علمی، فناورانه و دفاعی بومی کشور تداوم یافته است.

یکی از مهم‌ترین میراث‌های دفاع مقدس، باور و اعتقاد به تبدیل تهدید به فرصت برای ساختن توانمندی‌های بومی و رسیدن به خودکفایی دفاعی بود. صنعت دفاعی کشور در این مسیر، با اتکا به ظرفیت جوانان، دانشمندان، متخصصان و نخبگان ایرانی، از تجربه‌های میدان برای توسعه فناوری، ارتقای قابلیت‌ها و پاسخ به نیازهای دفاعی کشور بهره گرفته و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

امروز قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران حاصل یک مقطع یا یک مجموعه محدود نیست؛ محصول سال‌ها مجاهدت، دانش‌اندوزی، تجربه‌اندوزی و تلاش نسل‌های پی‌درپی از فرزندان این سرزمین است. وظیفه ما نیز این است که این سرمایه گران‌سنگ را حفظ کرده، آن را ارتقا دهیم و با نگاه به تهدیدات و نیازهای آینده، زمینه انتقال این توانمندی به نسل‌های بعد را فراهم کنیم.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت شریف ایران، با اتکال به خداوند متعال و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، با هوشیاری و آمادگی کامل مسیر صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور را دنبال می‌کنند و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز خود را موظف می‌داند با تقویت زیرساخت‌های علمی، صنعتی و فناورانه دفاعی، پشتوانه‌ای مستحکم برای این مسیر فراهم آورد.

در هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، بویژه فرمانده و قائد شهید مان حضرت آیت اله العظمی امام سید علی خامنه ای ( قدس الله نفسه الزکیه)؛ و یاد و نام همه رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا را گرامی می‌داریم و در برابر صبر، فداکاری و مجاهدت آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

هفته دفاع مقدس، یادآور یک حقیقت ماندگار است: امنیت و اقتدار کشور، حاصل ولایت مداری، ایمان، وحدت، دانش، آمادگی و اراده ملتی است که برای دفاع از سرزمین و استقلال خود، همواره آماده ایستادگی است.»

برچسب ها: قدرت دفاعی ایران ، وزارت دفاع ، هفته دفاع مقدس
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